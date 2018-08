Pallingerin findet leblosen Radfahrer - und rettet ihm das Leben

−Symbolfoto: Wolf −Symbolfoto: Wolf



Eine Frau aus Palling (Landkreis Traunstein) hat einem Radfahrer in Traunstein am Montag vermutlich das Leben gerettet. Die Frau hatte den etwa 55 Jahren alten Mann im Bereich Trenkmoos in einem Gebüsch gefunden und mit der Reanimation begonnen. "Durch ihr beherztes Einschreiten hat sie dem Mann vermutlich das Leben gerettet", heißt es in einer Mitteilung am Montagnachmittag.

Demnach gelang es den alarmierten Rettungskräften, den bislang unbekannten Mann wiederzubeleben. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Unklar ist bislang, ob der Mann gestürzt ist, oder gesundheitliche Probleme hatte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich deshalb bei der Polizei in Traunstein, Tel. 0861/98730, melden. − pnp