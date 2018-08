Ortsumfahrung: Straßenbauarbeiten beginnen am Montag

Die Vermessungarbeiten haben schon begonnen. Unser Bild – von der Bundesstraße 304 aus Richtung Frabertsham zwischen Roitham und Rumersham aufgenommen – zeigt das Gelände, auf der die künftige Obinger Umgehung verlaufen wird. Hinten links das Anwesen Posch, rechts der Ortsteil Pfaffing. −Foto: Christa Auer Die Vermessungarbeiten haben schon begonnen. Unser Bild – von der Bundesstraße 304 aus Richtung Frabertsham zwischen Roitham und Rumersham aufgenommen – zeigt das Gelände, auf der die künftige Obinger Umgehung verlaufen wird. Hinten links das Anwesen Posch, rechts der Ortsteil Pfaffing. −Foto: Christa Auer



Am kommenden Montag ist Startschuss für die Straßenbauarbeiten zur Ortsumfahrung Obing – auf einem ersten, rund zwei Kilometer langen Teilabschnitt. Wie Peter Maltan vom Staatlichen Bauamt Traunstein gestern mitteilte, beginnen die Erdarbeiten am westlichen Bauanfang bei Roitham südlich von Rumersham und reichen bis etwa zur Kreisstraße TS 8 Richtung Kienberg nördlich von Pfaffing. Bauzeit für diesen ersten Abschnitt: vom 3. September bis voraussichtlich 15. März 2019. Dabei soll laut Maltan in drei Phasen der Straßendamm ohne Frostschutzschicht für die künftige Ortsumgehung hergestellt werden – samt Entwässerungseinrichtungen.

"Die Aufteilung in Bauphasen ist einerseits aufgrund der Bodenbeschaffenheit, andererseits wegen der Kopplung der Maßnahme mit der Ortsumfahrung Altenmarkt notwendig", erläutert der Bauoberrat. "Aus den derzeit laufenden Arbeiten zum Aubergtunnel fallen insgesamt rund 14000 Kubikmeter an Überschussmasse an, die in Obing als Straßenbaumaterial wiederverwendet werden."

In der ersten Phase vom kommenden Montag bis voraussichtlich Mitte Oktober werden abschnittsweise der Oberboden abgetragen, am westlichen Bauanfang der Kohlbach verlegt, die notwendigen Entwässerungsanlagen verbaut und in Abschnitten der rund 40 Zentimeter hohe Straßendamm hergestellt. In der zweiten Phase im November werden die ersten rund 7000 Kubikmeter Aushub vom Altenmarkter Tunnel nach Obing gefahren und dort im Straßendamm eingebaut. In Phase 3 wird – abhängig vom Wetter – ab etwa Ende Februar oder Anfang März die zweite 7000-Kubikmeter-Charge der Altenmarkter Baustelle als Straßenbaumaterial in Obing verwendet.

"Insgesamt werden für diesen ersten Abschnitt circa 26000 Kubikmeter an Straßenbaumaterial benötigt", schildert Maltan die enormen Dimensionen. Die Kosten liegen bei etwa 720000 Euro.

Die zeitliche Terminierung der Straßenbauarbeiten richte sich im Wesentlichen nach den natur-schutzfachlichen Auflagen zur Schaffung von Ausgleichs– und Kompensationsmaßnahmen, ergänzt das Bauamt.

Wie berichtet, erfolgte am 24. Juli der offizielle Spatenstich für die Obinger Ortsumfahrung. Derzeit wird das Brückenbauwerk im Zuge der Honauer Straße gebaut. Nach der Umsetzung der naturschutzfachlichen Auflagen mit der Herstellung von Wiesenbrüterflächen und von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in den Wald können nun auf einem ersten Teilabschnitt die Straßenbauarbeiten in Angriff genommen werden.

Für die circa 4,7 Kilometer lange Ortsumgehung und die dazugehörigen Ingenieurbauwerke und Knotenpunkte wird mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet, so dass die Verkehrsfreigabe für Ende 2020 vorgesehen ist. Die weiteren Brücken- und Straßenbauarbeiten sind ab Anfang 2019 geplant.

"Weil aufgrund der Bodenbeschaffenheit im Bereich Obing für die Erdbauarbeiten gute Wetterbedingungen herrschen müssen, können sich die Arbeiten bei schlechtem Wetter verzögern oder verschieben", betont Peter Maltan. Und: "Die Bautätigkeit und der notwendigen Erdtransporte können vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen führen." Das Staatliche Bauamt Traunstein bittet die Verkehrsteilnehmer, die Anwohner und die Gewerbetreibenden in Obing um Verständnis. − tt