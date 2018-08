Lederhosen-Weltenbummler legen im LEO los

Zwischen Heimatliebe und Fernweh: Julian (links) und Thomas Wittmann fahren mit zwei alten Zündapp-Mopeds vom oberbayerischen Lengdorf ins 11000 Kilometer entfernte Las Vegas. Ein Abenteuer, dass man 2019 als Roadmovie auf der Kinoleinwand sehen kann. −Foto: Kahlstain Fotografie Zwischen Heimatliebe und Fernweh: Julian (links) und Thomas Wittmann fahren mit zwei alten Zündapp-Mopeds vom oberbayerischen Lengdorf ins 11000 Kilometer entfernte Las Vegas. Ein Abenteuer, dass man 2019 als Roadmovie auf der Kinoleinwand sehen kann. −Foto: Kahlstain Fotografie



Auf zwei babyblauen Mopeds, Jahrgang 1968 und 1969, wollen sie von Oberbayern ins 11 000 Kilometer entfernte Las Vegas fahren. Gestartet sind die Brüder Julian (25) und Thomas (22) Wittmann am Samstag in ihrem Heimatdorf Lengdorf bei Erding – mit großem Bahnhof, weil jede Menge Freunde und Bekannte Spalier standen und die ungewöhnliche Reisegruppe im Zündapp-Konvoi auf den ersten Kilometern begleiteten.

Ein richtiger Bahnhof – nämlich der in Bad Endorf – war dann am Sonntagabend eine der ersten Anlaufstationen on the road. Den Motorrad-Abenteurern gefiel der nostalgische Triebwagen der Lokalbahn Endorf-Obing (LEO) so gut, dass sie bei Michael Nowak, dem Geschäftsführer der Strecke, spontan anfragten, ob sie eine Fahrt unternehmen dürften. Schließlich bot sich das 56 Jahre alte Eisenbahngefährt für attraktive Aufnahmen an. Aus der großen Reise soll nämlich ein Kinofilm werden. Titel: "Ausgrissn". Und so konnte das zweiköpfige Kamerateam, das den unerschrockenen Moped-Piloten in einem Wohnmobil folgt, gleich so richtig in die Dreharbeiten einsteigen: Thomas und Julian Wittmann beim Verladen ihrer Zündapps, die sie "Alma" und "Berta" nennen, in den Schienenbus und ihre gemütliche Bummelzug-Fahrt zusammen mit einem Dutzend neugieriger Passagiere nach Obing.



Endstation Las Vegas? Am Sonntag auf dem Weg vom Königssee nach München machten die Wittmann-Buam Halt am Bahnhof in Bad Endorf, luden ihre Mopeds in den historischen Triebwagen der Chiemgauer Lokalbahn LEO und legten eine spontane Schienen-Etappe nach Obing zurück, wo sie eine zapfige Nacht in einem alten Waggon verbrachten. −Fotos: privat Endstation Las Vegas? Am Sonntag auf dem Weg vom Königssee nach München machten die Wittmann-Buam Halt am Bahnhof in Bad Endorf, luden ihre Mopeds in den historischen Triebwagen der Chiemgauer Lokalbahn LEO und legten eine spontane Schienen-Etappe nach Obing zurück, wo sie eine zapfige Nacht in einem alten Waggon verbrachten. −Fotos: privat



"Das ist natürlich schon mal eine lässige Sequenz und ein optimaler Start", sagt Thomas Wittmann, den die Heimatzeitung Dienstag früh kurz am Handy erreicht hat. "Und vor allem waren die Leute von der Lokalbahn wirklich saunett! Sie haben uns in Obing sogar in einem ausrangierten Waggon übernachten lassen, der gerade restauriert wird." Etwas unterschätzt haben die Brüder allerdings den jüngsten Wetterumschwung. "Wir haben ganz schön gefroren mit unseren Schlafsäcken und Isomatten", berichtet Thomas Wittmann. Auf Facebook gibt es ein kurzes Video von der zapfigen Nacht am Obinger Abstellgleis.







Nach der Samstagsanfahrt – ausnahmsweise im Begleit-Wohnmobil – waren Julian und Thomas Wittmann Sonntagfrüh von Bad Reichenhall aus offiziell mit ihren Oldtimern gestartet. "Wir wollten unser Bayern einfach in seiner ganzen Pracht mit reinnehmen", erklärt Thomas Wittmann den Ausgangspunkt am südöstlichen Zipfel des Freistaats. Der Königssee und nach der Fahrt über die südostbayerischen Dörfer der Chiemsee bei Seebruck dienten als schöne Kulissen für weitere Filmaufnahmen.

Nach der spontanen Eisenbahn-Etappe ging es am Montag weiter nach München. "Dort haben wir bei einem Spezl übernachtet", sagt Wittmann. "Jetzt heißt es ,Go West‘ und Kilometer machen bis zum Hafen in Antwerpen. Da müssen wir ganz schön Gas geben und die 40 km/h Topspeed von ,Alma‘ und ,Berta‘ ausreizen, denn am 6. September startet unsere 14-tägige Überfahrt im Containerschiff nach New York."

