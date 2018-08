Nicht mehr zeitgemäß: Brandunterstützungsverein aufgelöst

Die Freiwillige Feuerwehr Matzing bekommt das Restvermögen des aufgelösten Brandunterstützungsvereins. Vorne von links die Vorstandsmitglieder Markus Huber, Martin Köpplreiter, Robert Niedl, Kommandant Florian Ettmayr und Vorsitzender Matthias Lamers sowie die Liquidatoren des Brandunterstützungsvereins, Sepp Wiesholler, Michael Pawlitschko und Thomas Reitmaier. Hinten weitere Obmänner des Vereins. −Foto: mix Die Freiwillige Feuerwehr Matzing bekommt das Restvermögen des aufgelösten Brandunterstützungsvereins. Vorne von links die Vorstandsmitglieder Markus Huber, Martin Köpplreiter, Robert Niedl, Kommandant Florian Ettmayr und Vorsitzender Matthias Lamers sowie die Liquidatoren des Brandunterstützungsvereins, Sepp Wiesholler, Michael Pawlitschko und Thomas Reitmaier. Hinten weitere Obmänner des Vereins. −Foto: mix



Den Privat-Unterstützungsverein bei Brandfällen Matzing gibt es nicht mehr. Wie in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 16. Mai 2017 beschlossen, wurde der Verein inzwischen aufgelöst. Das Restvermögen in Höhe von 2170 Euro ging an die Freiwillige Feuerwehr Matzing.

Erste Aufzeichnungen über den Verein, der seinen Mitgliedern bei Brandfällen rasch und unbürokratisch half, gehen auf das Jahr 1920 zurück. Nach nunmehr fast 100 Jahren ist der Verein allerdings nicht mehr zeitgemäß und kann nicht mehr auf die Art und Weise helfen, wie es in früheren Zeiten üblich war.

Aus den alten Büchern geht hervor, dass betroffene Bauern im Falle eines Brandes von den übrigen Mitgliedern sofortige Hilfe in Form von Futter für das Vieh, Holz für den Wiederaufbau sowie Eier, Butter und andere Lebensmittel für die Personen erhielten. Auch wurde gemäß einer festgelegten Klassifizierung der Mitglieder im Schadensfall Geld eingezogen und an die Geschädigten weitergeleitet.

Seit rund zehn Jahren unterliegen Brandunterstützungsvereine jedoch dem Versicherungsgesetz und gelten als kleine Versicherungsunternehmen. Während in früheren Zeiten viele Landwirte nicht brandversichert und auf diese Hilfe angewiesen waren, gibt es heute eine Pflichtversicherung für jedermann, und niemand darf überversichert sein. Aus diesem Grund werden Leistungen des Unterstützungsvereins von der Summe, die der Hauptversicherer gewährt, abgezogen.

"In der heutigen Zeit ist unsere Hilfe nicht mehr angesagt", hob Thomas Reitmaier hervor, einer der drei vom Verein bestimmten Liquidatoren, die im letzten Jahr zusammen mit der Regierung von Oberbayern die Auflösung über die Bühne brachten.

Der zuletzt noch rund 600 Mitglieder starke Verein hatte ein Einzugsgebiet, das weit über Matzing hinausging. 14 "alte" Gemeinden gehörten dazu wie Kammer, Ising, Hart, Freimann, Altenmarkt, Chieming, Nußdorf, Stein, Pierling, Truchtlaching, Traunwalchen und andere mehr. "Ein bisschen Wehmut ist schon dabei", gestand Thomas Reitmaier nun am Ende einer langen Vereinsgeschichte.

