Kripo schließt die Akte "Brandstiftung im Edeka-Lager"

Die Feuerwehren aus der Umgebung waren am 6. März beim Edeka-Warenlager in Bereitschaft oder im Einsatz. Die starke Rauchentwicklung in der großen Halle erschwerte den Löscheinsatz. −Foto: Reichgruber Die Feuerwehren aus der Umgebung waren am 6. März beim Edeka-Warenlager in Bereitschaft oder im Einsatz. Die starke Rauchentwicklung in der großen Halle erschwerte den Löscheinsatz. −Foto: Reichgruber



Das Feuer, das am 6. März dieses Jahres in einer Lagerhalle der Edeka Chiemgau eG in Trostberg ausgebrochen ist, war vorsätzlich gelegt worden, davon geht die Kriminalpolizei Traunstein weiterhin aus. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht ermittelt werden, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärte. Die Ermittlungen gegen Unbekannt seien deshalb nun eingestellt worden.

In einem Hochregal in einer Lagerhalle für Trockenwaren an der Tittmoninger Straße in Trostberg hatten am Morgen des 6. März die Flammen vom Brandherd in zwei Metern Höhe auf das ganze Regal, bis in zehn Metern Höhe, übergegriffen. Zwei Mitarbeiter hatten vergeblich versucht, das Feuer zu löschen, und mussten dann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden. In der Halle hatte sich extrem viel Rauch gebildet, was den Löscheinsatz auch für die Freiwilligen Feuerwehren erschwerte. Ohne Wärmebildkameras wäre in der riesigen, verrauchten Halle der Brandherd sehr schwer zu ermitteln gewesen. Die Atemschutzgeräteträger mussten sich über zwei Angriffswege in die große Halle mit den schweren Schläuchen vorkämpfen. Am Brandherd angekommen, hatten sie das Feuer dann aber relativ schnell unter Kontrolle.

Nicht nur der Einsatz der Hilfskräfte war enorm. Der Edeka entstand durch den Brand ein Millionenschaden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Tausende dort gelagerte Waren entsorgt und die riesige Halle grundlegend gereinigt werden.

Die Polizei hatte sehr schnell Brandstiftung als Ursache im Fokus. "Aber es ist ein relativ großer Personenkreis, der Zutritt zu der Halle hat", berichtet Alex Huber von der Pressestelle des Polizeipräsidiums über die aufwändigen Ermittlungen. So mussten zeitnah viele Mitarbeiter und Externe vernommen werden. "Um den Tatverdacht erhärten zu können, hätte jemand belastbar etwas aussagen müssen", so Huber. Oder die Spurenlage hätte eindeutig auf jemanden hinweisen müssen. Aber auch dies sei nicht der Fall gewesen. "Wir haben nichts Gerichtsverwertbares nachweisen können", resümiert der Polizeisprecher, der zum Zeitpunkt des Brandes Dienstgruppenleiter der Polizei in Trostberg war.

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 30. August 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.