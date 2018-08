Video: Zahme Rabenkrähe hält oberbayerische Gemeinde auf Trab

In Oda Bergmeiers Tierarztpraxis landete Jakob, nachdem er gefunden worden war. Die beiden haben einen Draht zueinander. −Fotos: red/pfj In Oda Bergmeiers Tierarztpraxis landete Jakob, nachdem er gefunden worden war. Die beiden haben einen Draht zueinander. −Fotos: red/pfj



"Jakob" – Katrin Bergmeier von der Goltz ruft immer wieder diesen Namen, marschiert in schnellen Schritten die Straße entlang und scheppert mit der kleinen Futterdose. Katzenfutter. Das mag Jakob am liebsten. Dazu pfeift die Obingerin (Landkreis Traunstein) laut, schaut zum Himmel, sucht den Horizont mit ihren Augen ab.

Jakob gehört seit vier Monaten fest zum Obinger Inventar. Kaum jemand, der die Rabenkrähe noch nicht kennt. Dabei ist Jakob eigentlich ein "Zuagroaster". Ziehmama Katrin Bergmeier von der Goltz erzählt, dass Jakob von Spaziergängern nahe Rimsting gefunden wurde. Das Küken kam in die Tiearztpraxis ihrer Schwester Oda Bergmeier nach Rimsting und so zu Katrin Bergmeier von der Goltz nach Obing. Ihre Familie hat schon oft Tiere aufgepeppelt und aufgenommen, vor allem Hunde. Eine Rabenkrähe war aber noch nicht darunter. "So witzig wie Jakob war auch noch kein Tier", sagt Sohn Nicolas.



Zigaretten und Feuerzeuge sind Jakob am liebsten. Die lassen sich am besten stehlen. Zigaretten und Feuerzeuge sind Jakob am liebsten. Die lassen sich am besten stehlen.





In einem Vorgarten in Pfaffing steht sogar schon ein Jakob-Monument. In einem Vorgarten in Pfaffing steht sogar schon ein Jakob-Monument.



Schon nach wenigen Wochen lernte Jakob Rabi, wie Nicolas und die Nachbarskinder den Vogel tauften, fliegen und war schnell in den Alltag integriert. Katrin Bergmeier von der Goltz erinnert sich, dass das Tier in der Früh, wenn alle noch schliefen, an die Fensterscheiben klopfte, damit "seine" Familie aufsteht, mit dem neunjährigen Nicolas und seinen Freunden tobte er im Garten, und weil die Buben vor allem Fußball spielten, machte auch Rabenkrähe Jakob mit. Mit den Hunden der Familie teilte er sich das Futter, vertrieb die Vierbeiner oft sogar von den Näpfen, damit er das meiste abbekam.

Video der zahmen Rabenkrähe Jakob (Video: privat / Schnitt: Oldenburg):



