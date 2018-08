Münzfund wird ausgestellt

Der Münzschatz von Obing aus dem Jahr 1130 wurde erst 2000 von Sondengehern gefunden. −Foto: Nicolai Kästner Der Münzschatz von Obing aus dem Jahr 1130 wurde erst 2000 von Sondengehern gefunden. −Foto: Nicolai Kästner



Ein historischer Münzfund aus dem Obinger Gemeindegebiet wird derzeit in München in der Staatlichen Münzsammlung in der Residenz gezeigt. Er belegt die geschichtliche Bedeutsamkeit dieses Siedlungsraumes und gibt interessante Hinweise auf gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen in der Zeit vom 11. bis zum 12. Jahrhundert.

Sondengeher hatten den Münzschatz aus dem Hochmittelalter in einem Waldstück ausgegraben und den Wissenschaftlern des Museums für historische Münzen zur Auswertung überlassen. Archäologische Fundstücke gehören zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstücksbesitzer, auf dessen Grund sie gefunden worden sind; doch mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder und der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung konnte die Staatliche Münzsammlung diesen ältesten Hortfund mittelalterlicher Münzen in Bayern erwerben. 994 Pfennigmünzen werden nun noch bis zum 24. März in einer Sonderausstellung zusammen mit einem ähnlichen Fund aus dem Allgäu präsentiert.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 30. August, in Ihrer Heimatzeitung.