Vandalismus auf dem neuen Dorfplatz

Zum Sitzen, nicht zum Schnitzen: Die neuen Bänke auf dem Dorfplatz wurden bereits Opfer von Vandalismus. −Foto: Hannes Höfer



Noch ist der neue Dorfplatz nicht fertig, schon sind dort die ersten Vandalen unterwegs. Gemeinderäte beklagten sich in der jüngsten Sitzung über Dosen und Flaschen am und im Brunnen. Neue Bänke waren angeschnitzt und die Späne angezündet worden.

Philipp Strohmeyer und Ludwig Prechtl beschrieben die Szenerie gleichlautend: "Es ist so schön, wenn Kinder dort am und im Brunnen spielen." Genau dazu habe man diesen gestaltet. Thomas Stippel dagegen war Unerfreuliches aufgefallen: "Dosen auf der Schale der Brunnenfigur und Flaschen im Wasserbecken. Wie blöd kann man sein?", fragte der 3. Bürgermeister. An den hölzernen Sitzbänken war geschnitzt worden; die Späne wurden an Ort und Stelle angezündet.