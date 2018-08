Kinder helfen beim Bronzeguss

Wie schmilzt man Bronze? Florian Eibeck zeigt’s den Kindern. −Foto: Verein für Heimatpflege und Kultur Wie schmilzt man Bronze? Florian Eibeck zeigt’s den Kindern. −Foto: Verein für Heimatpflege und Kultur



Welcher Ort wäre wohl geeigneter, sich mit den Vorfahren der Bayern zu beschäftigen als das Baiuvarenhaus im Waginger Erholungspark? Im Rahmen des Ferienprogramms des Vereins für Heimatpflege und Kultur Waginger See trafen sich dort über 20 Kinder mit Sabine und Florian Eibeck, einem sehr aktiven, historisch interessierten Ehepaar.

Einige Kinder fädelten eine Kette mit Glasperlen auf. Andere bemalten nach eigenen Vorstellungen einen baiuvarischen Rundschild. Auch das Punzieren eines aus Zinn gegossenen Anhängers stand bei den Kindern hoch im Kurs. Als Motiv konnten sie zwischen einem Löwen, einem Kreuz und einer Scheibe wählen. Natürlich durften die kleinen Künstler die fertigen Werkstücke mit nach Hause nehmen. Hochinteressant war für alle die Herstellung eines Bronzegusses durch Florian Eibeck. Er zeigte den Kindern die erforderlichen Arbeitsschritte. Um die Bronze zu schmelzen, ist eine Temperatur von über 1000 Grad nötig. In einem Erdloch wurde mit Hilfe von Kohle und zwei Blasebälgen, die die Kinder eifrig bedienten, diese Temperatur erreicht. Anschließend goss Eibeck die Bronze in eine von ihm angefertigte Form. Das Ergebnis des arbeitsintensiven Vorgangs war der Teil eines Gürtelbeschlags, dessen Original bei den Ausgrabungen in Waging gefunden worden war. − red



Kinder tauchen ein ins Lebensgefühl des frühen Mittelalters.