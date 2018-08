Fridtjof-Nansen-Straße nimmt immer mehr Gestalt an

Die Baumaßnahmen in der Fridtjof-Nansen-Straßein Traunreut nehmen Gestalt an. Die Pflasterungen der verbreiterten Gehwege und Plätze sind weit fortgeschritten. Ende November soll der Straßenausbau abgeschlossen sein. −Foto: ga Die Baumaßnahmen in der Fridtjof-Nansen-Straßein Traunreut nehmen Gestalt an. Die Pflasterungen der verbreiterten Gehwege und Plätze sind weit fortgeschritten. Ende November soll der Straßenausbau abgeschlossen sein. −Foto: ga



Die Baumaßnahmen in der Fridtjof-Nansen-Straße in Traunreut nehmen immer mehr Gestalt an. Die Pflasterung der verbreiterten Gehsteige ist weit fortgeschritten. Und die Geschäfte auf der Straßenseite, auf der sich auch die Einfahrt zur städtischen Tiefgarage befindet, sind schon wieder recht gut erreichbar.

Auch wenn die Arbeiten noch etwas Zeit beanspruchen, sei schon jetzt erkennbar, dass das Stadtbild am Ende deutlich aufgewertet werde, sagt Bürgermeister Klaus Ritter. Dazu trage auch bei, dass ein taktiles, also über den Tastsinn funktionierendes Blindenleitsystem integriert werde – durch Bodenindikatoren, also Elemente, die einen hohen akustischen und visuellen Kontrast zum angrenzenden Belag haben.

Im Untergrund seien alle notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen neu angelegt worden, so Ritter. Ziel sei es, bis Ende November die gesamte Baumaßnahme abschließen zu können.

Im kommenden Herbst werden noch 20 klimatolerante Bäume mit schlankem Wuchs gepflanzt. Auf die angrenzenden städtischen Grünflächen werden sechs Stadtlinden und in Anlehnung an das 7000-Eichen-Kunstprojekt von Joseph Beuys außerdem drei Eichen mit Basaltsteinen auf Höhe des Museums "DASMAXIMUM" gesetzt. - ga

