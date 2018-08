Rauchender Pizzaofen mitten in der Prärie

Die Überraschung ist gelungen: Ein rauchender Pizzaofen am Grabenbach! Die Überraschung ist gelungen: Ein rauchender Pizzaofen am Grabenbach!



Der Schinderbach, auch Grabenbach genannt, führt nach den regenarmen Wochen sehr wenig Wasser. Das hinderte die 17 Kinder, die am Ferienprogramm der Waginger Grünen teilnahmen, nicht daran, sich auf das Abenteuer Bach einzulassen. Vom Treffpunkt auf dem Skater-platz gingen sie zusammen mit drei Begleitpersonen durch die Häg bis zur schmalen Einfahrt in den Grabenbach hinauf.

Das Naturerlebnis begann damit, dass die Gruppe bis zur Lehmwand durch den Bach watete. Sie mussten einige größere Steine, umgefallene Bäume und einen Wasserfall überwinden. Die Buben kletterten durch den Wasserfall, die meisten Mädchen umgingen ihn am Ufer. Ein Teil der Gruppe erforschte die Lebewesen im Wasser. Dazu benutzten sie Lupenbecher. Dabei entdeckten die Kinder viele bekannte und unbekannte Lebewesen im und um das fließende Wasser. Hunger und Durst trieben die kleinen Naturfreunde aus dem Bach. Nach einer Brotzeit und einer Abkühlung im Kneippbecken am Graben gingen sie weiter bachaufwärts einer angekündigten Überraschung entgegen. Ein paar Abenteurer entdeckten die Überraschung dann am Burggraben: einen Pizzaofen! Mitglieder des Grünen-Ortsverbands Waginger See erwarteten die Kinder dort zum Pizzabacken. Jedes konnte sich seine eigene Pizza zusammenstellen, ein Superabschluss! − he



Da werden sich die Mütter freuen: Wer im Eifer des Gefechts über den glitschigen "Letten" hinaufgeklettert, sieht nachher in etwa so aus wie diese beiden Buben. −Fotos: privat Da werden sich die Mütter freuen: Wer im Eifer des Gefechts über den glitschigen "Letten" hinaufgeklettert, sieht nachher in etwa so aus wie diese beiden Buben. −Fotos: privat