"Waldkäfer" erobern neuen Lebensraum

Wie der Name schon sagt, spielt sich in einem Waldkindergarten alles im Freien ab. Nur bei sehr schlechtem Wetter bietet ein spartanisch eingerichteter Bauwagen Unterschlupf. - Foto: Rasch



In einer Waldlichtung nahe der Traunreuter Schrebergärten können die Kindergartenkinder bald den Wald und seine Tier- und Pflanzenwelt das ganze Jahr über intensiv erleben. Am kommenden Montag ist es soweit: Der Waldkindergarten "Waldkäfer" öffnet seine Pforten.

Noch wird um den blauen Bauwagen, der den Kindern und dem Erzieherteam als Aufenthaltsraum bei schlechtem Wetter im Wald dient, fleißig gewerkelt. Vor dem Bauwagen befindet sich bereits ein Sitzkreis aus Baumstümpfen. Der Sandkasten in Form eines Segelschiffes wird gerade hergerichtet.

Der Sitzkreis hat für die "Waldkäfer" eine besondere Bedeutung. Jeden Morgen werden den Kindern dort die Waldregeln erklärt. "Das ist ein Teil des Gesamtkonzeptes", erklärt die Initiatorin und Leiterin der ISG (Integrative Sozialpädagogische Gruppenarbeit), Cornelia Streitwieser. Die ISG ist Träger der Tagesstätte, in der Naturmaterialien als Spielsachen die Fantasie und die Kreativität der Kinder fördern sollen.

In der Regel halten sich die Kinder vor dem Bauwagen auf. "Es spielt sich alles um den Bauwagen herum ab", erklärt Streitwieser. Erst wenn die Grundregeln sitzen, fängt man an, den Ort zu verlassen, um den Wald in kleinen Gruppen zu erkunden. Wie in den Regelkindergärten werden in dem Waldkindergarten auch alle Bildungs- und Erziehungsziele nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan erreicht.

Jedes Kind ist dort willkommen. "Wir sehen uns als Brücke für alle Kinder und Familien", betont Streitwieser. Die Tagesstätte, die von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet ist, startet am Montag mit sechs Kindern. Es sind also noch Plätze frei. Interessierte können sich bei Sandra Dumberger unter Tel. 0160/95066665 informieren und einen Besichtigungstermin ausmachen. Ohne Anmeldung einfach vorbeizuschauen, wünsche das Erzieherteam nicht, erklärt Streitwieser. "Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder in der Eingewöhnungsphase nicht gestört werden." - ga

