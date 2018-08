Millionster LaBrassBanda-Konzertgast bekommt goldenes Mofa

Zum zehnjährigen Bandbestehen eröffneten LaBrassBanda vergangene Jahr ihre Welttournee in der Münchner Olympiahalle. - Foto: dpa Zum zehnjährigen Bandbestehen eröffneten LaBrassBanda vergangene Jahr ihre Welttournee in der Münchner Olympiahalle. - Foto: dpa



Das große Heimspiel von LaBrassBanda am Samstag. 1. September, auf dem Stadtplatz in Traunstein wird als "Millionenkonzert" in die Bandgeschichte eingehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben Stefan Dettl und Co. mit ihrer bayerischen Hochgeschwindkeitsblasmusik Fans auf dem ganzen Erdball begeistert. Weil sie dabei jedes Jahr immer über 100000 Besucher verzeichneten, wird nun – quasi symbolisch – der millionste Konzertgast begrüßt.

Für dieses stolze Jubiläum vor der eigenen Haustüre hat sich Frontmann Stefan Dettl aus Truchtlaching etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der millionste Besucher wird mit einem goldenen Mofa beschenkt – eine fesche, nostalgische Zündapp, die an die Anfänge der Bandhistorie erinnert. Denn ihre erste große Tour zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien haben die barfüßigen Lederhosen-Blechbläser mit Mopeds und einem Traktor absolviert. Ermittelt wird der Gewinner per Glücksfee. Die Besucher – man rechnet mit 1000 bis 1500 – bekommen Tickets, die in einer Lostrommel landen.



Diese goldene Zündapp bekommt am Samstag in Traunstein der millionste LaBrassbanda-Konzertbesucher. - Screenshot Facebook Diese goldene Zündapp bekommt am Samstag in Traunstein der millionste LaBrassbanda-Konzertbesucher. - Screenshot Facebook



Das Open-Air im Herzen der Großen Kreisstadt beginnt um 18 Uhr mit den Vorbands Turbobier und Onk Lou. Einlass ist um 17 Uhr. - tt