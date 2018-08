Nicht mehr nur über den Pflegenotstand reden

Sie unterstützen in Trostberg das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Krankenhäusern": die Medizinisch-technische Assistentin Dani Baumann (rechts) und Krankenschwester Alexandra Größ. −F.: cl Sie unterstützen in Trostberg das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Krankenhäusern": die Medizinisch-technische Assistentin Dani Baumann (rechts) und Krankenschwester Alexandra Größ. −F.: cl



Am 26. Juli startete das Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" mit einer Pressekonferenz in München. Denn es soll nicht mehr nur über überlastete Pflegekräfte, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patienten geredet werden. Die Aktivisten treten für mehr Personal im Krankenhaus und eine gute Versorgung ein. Benötigt werden zunächst 25.000 Unterschriften, angestrebt werden 40.000. Um das Volksbegehren zu unterstützen, sammeln die Medizinisch-technische Assistentin Dani Baumann und Krankenschwester Alexandra Größ mit ihren Mitstreitern in Trostberg Unterschriften.

Die beiden gehören dem regionalen Koordinationsteam mit Sitz in Rosenheim an, das MdB Harald Weinberg, den gesundheitspolitischen Sprecher der Linken, unterstützt. Das Ansinnen wird auch vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), dem Marburger Bund Bayern, dem Verein SternenKinder, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und dem Gesundheitsladen München mitgetragen.

Dani Baumann führt aus, dass 12.000 Pflegestellen in Bayern fehlten. Auf den Krankenhäusern laste ein enormer Kostendruck aufgrund des Fallpauschalensystems. Das wirke sich besonders auf die Dienstpläne aus. Pflegekräfte seien überlastet, unzufrieden und wanderten in Teilzeitbeschäftigungen ab. Jede fünfte Pflegekraft steige aus ihrem erlernten Beruf aus.

Durch das Volksbegehren sollen vor allem ein gesetzlich vorgeschriebener Personal-Patienten Schlüssel und verbindliche Regelungen erreicht werden, so Alexandra Größ. Konkrete gesetzliche Änderungen werden gefordert. Dani Baumann und Alexandra Größ werden auf dem Trostberger Volksfest auf die Besucher zugehen und Unterschriften sammeln. Auch bei anderen Gelegenheiten liegen die Listen auf. Eine Mehrfacheintragung ist nicht möglich. − cl