Fotos: Feuchter und fröhlicher Start des Trostberger Volksfestes

Den Auftakt zum Festzug und damit zum Trostberger Volksfest gab am Freitagabend wie jedes Jahr die Stadtkapelle Trostberg. −Fotos: Frei



Von tiefen Wolken, anhaltendem Regen und herbstlichen Temperaturen ließen sich die Trostberger gestern Abend die Stimmung zum Volksfestauftakt nicht vermiesen. Die Mitglieder der vielen Vereine und Organisationen, Vertreter der Stadt und der Brauereien trafen sich bestens gelaunt am Vormarkt, und die Stadtkapelle spielte mit fröhlichen Stückerln gegen das Sauwetter an.

Im Festzug ging es dann über die Traunsteiner und die Schwarzauer Straße zum Volksfestplatz. Den Zuschauern am Straßenrand winkten Bürgermeister Karl Schleid, Festwirt Fritz Aigner, Weißbräu Toni Schwendl und Markus Milkreiter von der Schlossbrauerei Stein von ihrer Festkutsche aus zu. Nachdem alle, auch die prächtig geschmückten Brauereirösser mit den Bierfässern das Festzelt erreicht hatten, zapfte Schleid den ersten Banzen Bier an und stieß mit den Besuchern auf zünftige und friedliche zehn Wiesntage an. − luh