Grüße vom Chiemsee

In Zeiten von E-Mails, Instagram, Facebook und anderen sozialen Netzwerken und Kommunikationsdiensten, mit denen Urlaubseindrücke binnen Sekunden verschickt werden können, sind Postkarten noch immer gefragt. Das bestätigt Boris Hesse, Geschäftsführer des Schöning-Verlags, der in Lübeck sitzt. Der Verlag zählt zu den größten Postkartenherstellern in Deutschland und besteht seit fast 100 Jahren. Knapp 50 Chiemsee-Motive hat das Unternehmen im Portfolio. Am häufigsten verkauft werde ein Bild von Herrenchiemsee mit Schloss und Brunnen im Vordergrund und ein Foto von der Fraueninsel aus der Vogelperspektive.

Dass die Ansichtskarten mehr sind, als nur hübsche Aufnahmen, wissen Seebrucks Heimatpfleger Hans Fenzl und Hubert Steiner, Ortsheimatpfleger in Chieming. Sie haben in ihren privaten Archiven beziehungsweise im Chieminger Heimathaus unzählige Ansichtskarten aus der damaligen Zeit. "Sie lagen in der Touristinfo oder in den Geschäften auf und konnten von den Urlaubern gekauft werden", erinnert Steiner.

Blättert man heute durch die Postkarten-Ständer vor den Souvenirshops oder Lebensmittelgeschäften fällt auf: Ansichstskarten vom Chiemsee bestehen oft aus vielen Fotos, die in einer Art Collage montiert sind. So können gleich mehrere Impressionen eines Ortes oder einer Region verschickt werden. Außerdem sind die Motive bunter. "Die Sehgewohnheiten ändern sich", erklärt Boris Hesse. Bei Fotos, die man mit dem Handy aufnimmt, komme schließlich oft auch ein Filter darüber, der die Farben verstärkt.



