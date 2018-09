Ferienkinder werden steinreich

Jakob prüft einen Kieselstein. Er ist magnetisch, da er aus Serpentin besteht. Dieser Stein kommt vom Brennkogel/Großglockner. −Foto: ÖLF Jakob prüft einen Kieselstein. Er ist magnetisch, da er aus Serpentin besteht. Dieser Stein kommt vom Brennkogel/Großglockner. −Foto: ÖLF



"Salzachkiesel" lautete der Titel des Ferienprogramms der Ökologischen Liste Fridolfing. Das zog: Doppelt so viele Kinder wie maximal geplant wollten daran teilnehmen.

So musste diesmal das Los entscheiden und die 20 Kinder auswählen, die der Laufener Kiesel-steinexperte Hannes Peschl, die Vorsitzende der ÖLF Regina Armstorfer und Gemeinderat Sepp Frech auf eine spannende Entdeckungsreise in die Erdgeschichte und an eine Kiesbank in der Salzach mitnahmen. Die Salzach transportiert aus den Bergen einen Schatz von Steinen und Kieseln , die eine Menge von ihrer Herkunft und ihrer langen Wanderung vom Gebirge bis in den Rupertiwinkel erzählen. Die Gruppe wanderte an die Salzach zu einer Kiesbank, die rechzeitig nach den starken Niederschläge frisch umgewälzt bei Kilometer 36/2 zum Vorschein kam. Hannes Peschl war begeistert von der Fülle und Vielfalt des Materials dort. Die Kinder sammelten voller Eifer, und Steinexperte Peschl konnte genau die Herkunft und das Alter der jeweiligen Kiesel analysieren. Da gab es hellgraue Granite, lichtgrüne Gneise, gebänderte Amphibolite mit Granatkristallen, dunkelgrüne magnetische Serpentinite, verschiedenfarbige Kalksteine und verschiedene Flyschsandsteine.Geschäftig wuschen die Kinder ihre schönsten Funde, die anschließend mit etwas Leinöl in glänzende Edelsteine verwandelt wurden. − red



Hannes Peschl erklärt den Kindern die Herkunft und Geschichte einzelner Salzachkiesel. Hannes Peschl erklärt den Kindern die Herkunft und Geschichte einzelner Salzachkiesel.