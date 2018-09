Kommandowechsel im "U-Boot", der Druckkammer am Klinikum

Dr. Manal Heiden übergab zum 1. September die Leitung des Druckkammerzentrums Traunstein an Stefan Pahler. Dazu gratulierten auch die Vorstandsvorsitzenden der Kliniken Südostbayern AG, Dr. Uwe Gretscher (links) und Dr. Christian Heiden (rechts). −Foto: Buthke Dr. Manal Heiden übergab zum 1. September die Leitung des Druckkammerzentrums Traunstein an Stefan Pahler. Dazu gratulierten auch die Vorstandsvorsitzenden der Kliniken Südostbayern AG, Dr. Uwe Gretscher (links) und Dr. Christian Heiden (rechts). −Foto: Buthke



Zum 1. September hat Dr. Manal Heiden, Ärztin für Tauch- und Überdruckmedizin, nach 23 Jahren die Leitung des Druckkammerzentrums für hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) im Klinikum Traunstein an Stefan Pahler übergeben. Wegen ihrer Röhrenform wird die Druckkammer mit zwölf Behandlungsplätzen von den Patienten oft scherzhaft auch als "U-Boot" bezeichnet. Seit 1995 war das Druckkammerzentrum in einem eigenen Gebäude auf dem Klinikgelände untergebracht. 2006 erfolgte der Umzug in das Untergeschoß des neuen Südflügels des Klinikums Traunstein.

Bei der offiziellen Übergabe freute sich Dr. Heiden darüber, dass mit Pahler ein sehr guter und kompetenter Nachfolger gefunden worden sei. Mit ihm wisse sie ihre Patienten in guten Händen, so Heiden. Sie wies auf die überregionale Bedeutung des Druckkammerzentrums Traunstein hin, da die nächstgelegenen Zentren in München, Murnau und Graz stünden.

Mit der Übertragung auf Pahler sei die Kontinuität der hyperbaren Sauerstoffbehandlung am Standort Traunstein für die Zukunft gesichert, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Südostbayern AG, Dr. Uwe Gretscher. Durch die enge Anbindung an das Klinikum Traunstein würden auch weiterhin hochspezialisierte Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten vor Ort und die gesamte Region bereitgestellt.

Pahler ist Facharzt für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin und Taucherarzt. Durch seine Tätigkeit in verschiedenen Krankenhäusern der Kliniken Südostbayern AG ist er mit den Gegebenheiten im südostbayerischen Raum bestens vertraut. Er studierte Humanmedizin in Regensburg und München. Die Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesie erfolgte im Behandlungszentrum Vogtareuth und am Klinikum Traunstein. Anschließend folgte ebenfalls im Klinikum Traunstein die Weiterbildung für die Intensivmedizin.

Bei der HBO-Therapie atmet der Patient in der Druckkammer durch eine Gesichtsmaske unter erhöhtem Luftdruck medizinisch reinen Sauerstoff, wodurch der Sauerstoffgehalt im Blut und auch in schlecht durchbluteten Geweben erhöht wird. Anwendung findet die Therapie beispielsweise bei diabetischem Fuß, Knochennekrosen, Bestrahlungsfolgen, Hörstürzen mit und ohne Tinnitus, Tauchunfällen sowie Kohlenmonoxid- und Rauchgasvergiftungen. − bjrMehr lesen Sie am Montag, 3. September 2018, im Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.