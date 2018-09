Nach nur einem Schlag fließt das Volksfestbier

"O’zapft is!": Weißbräu Toni Schwendl, Festwirt Fritz Aigner, Braumeister Markus Milkreiter von der Schlossbrauerei Stein, Bürgermeister Karl Schleid und Vertriebsleiter Reinhold Steinberger von der Schlossbrauerei Stein (von links) stießen auf ein erfolgreiches Trostberger Volksfest an. −Fotos: Michael Falkinger "O’zapft is!": Weißbräu Toni Schwendl, Festwirt Fritz Aigner, Braumeister Markus Milkreiter von der Schlossbrauerei Stein, Bürgermeister Karl Schleid und Vertriebsleiter Reinhold Steinberger von der Schlossbrauerei Stein (von links) stießen auf ein erfolgreiches Trostberger Volksfest an. −Fotos: Michael Falkinger



"Unserem Festwirt Fritz Aigner zum Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit", stand auf dem Holzbrett, auf dem sich die Schlossbrauerei Stein, der Weißbräu Schwendl und die Stadt Trostberg verewigt hatten. Es war ein Abschiedspräsent für Aigner, der beim Volksfestauftakt am Freitag seine letzte Trostberger Wiesn als Festwirt einläutete. Bürgermeister Karl Schleid und Manfred Gröbner, Vorsitzender der Stadtkapelle Trostberg, bedankten sich bei Aigner für die gemeinsame Zeit. Es sei nicht selbstverständlich, 24 Jahre lang ein Bierzelt und ein Volksfest aufrechtzuerhalten, würdigte Schleid.

Dann aber schritt das Stadtoberhaupt zur Tat und zapfte das erste Fass Bier an. Nach nur einem Schlag konnte Schleid den Gästen im vollen Festzelt "O’zapft is" zurufen. Bei der Bierprobe im Brauereigasthaus Martini in Stein hatte er noch zwei Schläge gebraucht.

Zu den Klängen der Stadtkapelle unter Leitung von Jakob Wurm feierten die Besucher, zu denen neben Vertretern von Vereinen, Verbänden und Organisationen auch eine Abordnung der Trostberger Partnerstatdt Töging gehörte, ausgelassen und ließen sich Bier, Hendl & Co. schmecken. Später ging’s an der Bar weiter. − fam