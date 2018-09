Schadstoffausstoß unter den Grenzwerten

Die AlzChem hat im Chemiepark Trostberg 2017 mehr produziert als im Vorjahr. Dementsprechend stiegen auch zahlreiche Kennzahlen bei Abfall, Abwasser und Emsissionen in die Luft. Alle Emissionen liegen aber weit unter den Grenzwerten. −Foto: Thois Archiv Die AlzChem hat im Chemiepark Trostberg 2017 mehr produziert als im Vorjahr. Dementsprechend stiegen auch zahlreiche Kennzahlen bei Abfall, Abwasser und Emsissionen in die Luft. Alle Emissionen liegen aber weit unter den Grenzwerten. −Foto: Thois Archiv



Über den ordnungsgemäßen Betrieb der Abgasverbrennungsanlage (AGV) im Chemiepark Trostberg informiert die AlzChem im Emissionsbericht für 2017. Wie in den vergangenen Jahren wurden auch 2017 die vorgeschriebenen Grenzwerte kontinuierlich überwacht. Das Ergebnis: "Es kam zu keiner Überschreitung der Tagesmittelwerte", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Mit dem Betrieb der AGV stelle die AlzChem die Entsorgung von Abgasen und Chemiewässern am Chemiepark Trostberg sicher und vermeide so unnötige Transporte von Sonderabfällen. Laut Angaben des Unternehmens betrugen die Umweltschutzaufwendungen am Standort Trostberg 2017 knapp 13 Millionen Euro (2016: knapp zehn Millionen Euro).

Im Emissionsbericht sind die Ausstoßwerte von Kohlenstoffmonoxid, Gesamtkohlenstoff, Stickstoff, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak und Staub erfasst. Die Grenzwerte aller Schadstoffe wurden im Tagesmittel zu 100 Prozent eingehalten. Und auch die vorgeschriebenen Verbrennungstemperaturen von 1000 beziehungsweise 850 Grad Celsius wurden laut Bericht zu keinem Zeitpunkt unterschritten.

Die Halbstundenmittel-Grenzwerte wurden bei Kohlenstoffmonoxid, Stickoxiden, Schwefeldioxid, und Staub wurden insgesamt in 46 Fällen überschritten. Als Gründe sind kurze Störungen bei den Anlagen, Abgasstöße oder Messstörungen wegen Kälte (am 7. Januar) angegeben. Wie hoch die Überschreitungen waren, ist aus dem Bericht nicht ersichtlich. Die Tagesmittelwerte wurden dadurch aber nicht nennenswert erhöht.

Bei einer Eigenmessung von 7. bis 9. August 2017 durch die Firma InfraServ Gendorf wurde der Ausstoß auch anderer Schadstoffe dokumentiert, etwa von Fluorwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Quecksilber, Cadmium, Titan, Arsen, Blei, Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, Nickel und Zinn. Dabei waren die festgestellten Maximalwerte jeweils weit unter den Grenzwerten der Bundes-Immissionsschutzverordnung. Der Emissionsbericht ist auf der AlzChem-Homepage unter www.alzchem.de einzusehen und kann auch unter Tel. 08621/862655 angefordert werden.

Auch die aktualisierte Umwelterklärung 2018 hat AlzChem auf der Homepage veröffentlicht. Hier fällt auf, dass die Gesamtabfallmenge 2017 gegenüber dem Vorjahr um circa zehn Prozent gestiegen ist (Gesamtabfall 2016: 24608 Tonnen; 2017: 27009 Tonnen). Laut Angaben des Unternehmens lässt sich das hauptsächlich auf die höhere Produktionsmenge und auf die gestiegene Herstellung von Produkten mit einem hohen Abfallaufkommen zurückführen. Die Abfälle, die nicht produktionsspezifisch sind, wurden im Vergleich zum Vorjahr stark gesenkt (2016: 9906 Tonnen; 2017: 6327 Tonnen). Auf Nachfrage der Heimatzeitung teilte Unternehmenssprecherin Sabin Sieber mit: "Produktionsspezifische Abfälle werden fachgerecht über Spezialfirmen entsorgt, oder sie werden in dafür genehmigten Anlagen verwertet."

Auch die betrieblichen Abwässer und die Jahresfrachten von Schadstoffen (etwa Phosphor und anorganischer Stickstoff), die über die Zentrale Abwasserbehandlungsanlage (ZABA) des Chemieparks in den Alz-Kanal eingeleitet wurden, sind leicht angestiegen. "Hier liegen wir weit unter den genehmigten Grenzwerten", betont Sieber.

