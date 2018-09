Straftäter (39) betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Der 39-jährige Autolenker war bereits per Haftbefehl gesucht worden und wurde von den Polizisten festgenommen. −Symbolfoto: hr Der 39-jährige Autolenker war bereits per Haftbefehl gesucht worden und wurde von den Polizisten festgenommen. −Symbolfoto: hr



Eine Trunkenheitsfahrt beendete die Traunreuter Polizei in der Nacht auf Montag am St.-Georgs-Platz im Zentrum von Traunreut und konnte dabei auch einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter festnehmen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden zwei Männer festgestellt und als die Polizeibeamten an das Fahrzeug herantraten, versperrte der Beifahrer prompt die Tür und der Fahrer fuhr davon.

Der Mercedes konnte von den Beamten aber kurz darauf angehalten und beide Insassen mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Trostberg und Traunstein kontrolliert werden. Der Fahrer, ein 39-jähriger Kroate, und sein Beifahrer waren höchst aggressiv. Dabei wurde im Laufe der Kontrolle ein Beamter von dem 26-jährigen Beifahrer durchgehend beleidigt und dieser leistete zudem Widerstand.

Beim 39-jährigen Fahrer wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt, worauf eine Blutentnahme in der Kreisklinik Trostberg durchgeführt wurde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mercedeslenker keine Fahrerlaubnis besitzt und aufgrund eines Haftbefehls von der Polizei gesucht wird. Beide Männer wurden festgenommen und gegen sie mehrere Strafverfahren eingeleitet. − red