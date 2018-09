AfD sagt Höcke-Auftritt in Anger ab - und weicht nach St. Georgen aus

Breiter Protest sollte sich am heutigen Montagabend gegen den Besuch von Björn Höcke, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, in Anger formieren. Die AfD hat die Veranstaltung nun kurzfristig verlegt. Neuer Schauplatz ist der "Dorfwirt" in St. Georgen. −- F.: dpa Breiter Protest sollte sich am heutigen Montagabend gegen den Besuch von Björn Höcke, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, in Anger formieren. Die AfD hat die Veranstaltung nun kurzfristig verlegt. Neuer Schauplatz ist der "Dorfwirt" in St. Georgen. −- F.: dpa



Die AfD Berchtesgadener Land verlegt ihre Wahlkampfveranstaltung mit Björn Höcke am heutigen Montagabend kurzfristig in den Landkreis Traunstein. Statt im Gasthaus "Neuwirt" in Anger-Aufham tritt der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag nun im Gasthaus "Dorfwirt" in St. Georgen bei Traunreut (Landkreis Traunstein) auf.

Wie berichtet, hat sich breiter Protest gegen die AfD-Veranstaltung angekündigt. Martina Michaela Wenta, Landtagskandidatin der Freien Liste Oberbayern (FLO), hatte als Privatperson unter dem Motto "Wider das Vergessen – Für eine reflektierte Erinnerungskultur" zur Gegenkundgebung ab 17.30 Uhr am Staufenbad in Aufham aufgerufen.

Das Polizeipräsidum Oberbayern bestätigte am Montagnachmittag die Absage der Veranstaltung in Aufham. Ihren Alternativ-Veranstaltungsort wollte die AfD bislang nicht bekanntgegeben.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung war vom Landratsamt Traunstein und der Polizei aber zu erfahren, dass der neue Schauplatz für den Auftritt von Björn Höcke heute ab 19.30 Uhr der "Dorfwirt" in St. Georgen ist, wo die "Alternative für Deutschland" in der Vergangenheit schon mehrmals für Wahlkampfabende zusammengekommen war.

Eine Gegenveranstaltung wie die in Anger geplante ist beim Landratsamt Traunstein für St. Georgen bis zum Nachmittag nicht angemeldet worden. − tt