Tödlicher Unfall mit Auto und Lkw bei Petting: St 2104 gesperrt

−Symbolfoto: PNP −Symbolfoto: PNP



Ein schwerer Unfall mit einem Auto und einem Lkw hat sich laut Polizei am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2104 bei Petting im Landkreis Traunstein ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam eine Frau dabei ums Leben. Die die Straße wird noch für mehrere Stunden komplett gesperrt sein. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die 37-jährige Autofahrerin aus Traunreut fuhr mit ihrem Citroën auf der Staatstraße 2104 von Freilassing kommend in Richtung Waging. Auf Höhe Lindenhub kam die Frau mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Die Frau verstarb nach ersten Erkenntnissen unmittelbar an der Unfallstelle in dem völlig zerstörten Fahrzeug.

Die schnell eingetroffenen Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr retten. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete eine Sicherstellung der unfallbeteiligten Fahrzeuge sowie ein unfallanalytisches und -technisches Gutachten an. Die Staatsstraße 2104 muss zwischen den beiden Abfahrten nach Petting für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Laufen geführt. Die freiwillige Feuerwehr Petting ist zur Sperrung, Umleitung und Reinigung der Unfallstelle mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. − pnp

Bei weiteren Erkenntnissen wird diese Meldung aktualisiert.