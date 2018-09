Zivilfahnder schnappen Hochstapler

−Symbolfoto: dpa −Symbolfoto: dpa



"Lügen haben kurze Beine" – unter dieser Überschrift vermeldete die Traunsteiner Polizei am Montag einen Fahndungserfolg, bei dem die Zivile Einsatzgruppe einen untergetauchten notorischen Betrüger dingfest gemacht hat.

Ein 54-jähriger gebürtiger Essener, im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich aufwuchs, konnte es selbst nach seiner Haft nicht lassen, die Leute über den Tisch zu ziehen, heißt es im Pressebericht. Nachdem der amtsbekannte Betrüger im Februar 2018 nach sechs Monaten im Gefängnis entlassen wurde, sei schon ein neuer Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwalt Traunstein eingetroffen. Zum einen wegen Untreue, da er im Verdacht steht, unrechtmäßig die Firmen-EC-Karte seines Arbeitgebers genutzt zu haben, zum anderen wegen diversen Einmietbetrügereien.

Sein Handwerk verstand der Mann offensichtlich auch im unrechtmäßigen Erlangen von Autos, vorzugsweise hochwertiger SUVs. Mit Lügengeschichten habe er Autohändler und Privatleute um den Finger gewickelt. "Innerhalb kürzester Zeit machte er die ergaunerten Fahrzeuge zu Geld und finanzierte so seinen Lebensunterhalt", beschreibt die Polizei den "Baron Münchhausen"-Verschnitt. Um sich vor Staatsanwaltschaft und Polizei zu verstecken, habe der 54-Jährige seit je her Scheinadressen in ganz Deutschland genutzt und sei bei nichtsahnenden Frauen untergetaucht.

Die Zivile Einsatzgruppe Traunstein ermittelte akribisch über mehrere Wochen hinweg in Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Freilassing und Bad Reichenhall. Am Donnerstag , 30. August, führte dies zum Erfolg. Auf dem Weg zu seiner ahnungslosen Partnerin im südlichen Landkreis Traunstein konnte der untergetauche Hochstapler in seinem Auto gestellt und verhaftet werden. Dabei versuchte er erneut, sich mit Falschaussagen und Lügengeschichten aus der Affäre zu ziehen. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Laufen bestätigte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. − pnp