Rieger-Kapelle nach jahrelanger Renovierung geweiht

Die einstige Wallfahrtskapelle "St. Maria vom guten Rat" beim Rieger-Gut wurde in den vergangenen Jahren umfangreich saniert. Nach Abschluss der aufwendigen Arbeiten wurde sie nun von Monsignore Rainer Boeck gesegnet.

Die Brüder Max und Andreas Rieger haben sich der Kapelle angenommen, die seit 1917 im Besitz der Trostberger Fabrikantenfamilie ist. Über 35 Jahre stand sie zuletzt leer, da sie Ende der 1970er Jahre ausgeraubt worden war. Außerdem war die Bausubstanz schwer geschädigt. Am Sonntagnachmittag war es nun soweit, die im neuen Glanz erstrahlende Kapelle präsentierte sich den Besuchern, die der Weihe beiwohnten.

Monsignore Rainer Boeck hat einen sehr engen Bezug zur Kapelle, wie er bei der Gelegenheit erzählte. Vor 59 Jahren war er als Bub mit seiner Familie in das Rieger-Gut gezogen und hatte nach seinen Worten "die schönsten Jahre meiner Kindheit hier" verbracht. Die Kapelle habe damals ganz selbstverständlich zu seinem Leben gehört, und er habe große Ehrfurcht und Respekt davor verspürt. "Eine Kapelle soll ein Ort der Nähe Gottes sein", führte der Monsignore aus, "vielen Familien war es in früherer Zeit wichtig, eine Kapelle bei ihrem Haus zu haben". Zur damaligen Zeit, als er im Rieger-Gut wohnte, führte die Straße noch unmittelbar daran vorbei, und viele Leute kehrten für ein Gebet ein oder um sich von der Muttergottes Rat zu holen.

Im Rahmen der Weihe ging Rainer Boeck auch auf die jüngsten Geschehnisse in Chemnitz ein und baute eine Brücke zu der Stadt in Sachsen mit den Worten: "So eine Kapelle soll die Menschen zusammenführen. Wir Christen müssen dem Geschehen in Chemnitz die Stirn bieten, damit es nicht in schlimmes Fahrwasser gerät. Jeder von uns sollte auf andere schauen."

