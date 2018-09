Goaßlschnalzer feiern mit vielen Besuchern Jubiläum

Mehrere benachbarte Schnalzergruppen brachten dem Jubelverein zum 40-Jährigen ein lautstarkes Ständchen. Mehrere benachbarte Schnalzergruppen brachten dem Jubelverein zum 40-Jährigen ein lautstarkes Ständchen.



Runter vom Gaspedal, hieß es am Sonntag für die Autofahrer, die in Richtung Pattenham zum Buldogtreffen der Buldogfreunde "Los ned aus" anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Truchtlachinger Goaßlschnalzer unterwegs waren. Aus allen Himmelsrichtungen tuckerten die "Technikschätzchen" aus vergangenen Tagen zum "Greime" in Pattenham (Gemeinde Seeon-Seebruck). Schon von Weitem konnte man auch die Schnalzer hören, die dem Jubelverein beim Weißwurstfrühschoppen lautstark gratulierten.

Trotz des unsicheren Wetters war der Besucherandrang groß. Die gemeinsamen Veranstalter, die Truchtlachinger Goaßlschnalzer und die Buldogfreunde "Los ned aus" Gollenshausen-Truchtlaching, hatten wegen des Wetters nicht mit so vielen Besuchern gerechnet. Tische und Bänke mussten nachgeordert werden. "Es waren unglaublich viele Leute da. Es war ein sehr schönes, gelungenes Fest", freute sich der Vorschnalzer des Jubiläumsvereins, Wolfgang Maier. "Es ist ganz super, was die Vereine mit Unterstützung von hiesigen Bauern auf die Beine gestellt haben", lobte Bürgermeister Bernd Ruth die Veranstaltung. Ruth ist nicht nur Mitglied bei den Truchtlachinger Goaßschnalzern, sondern auch ein Liebhaber alter Traktoren. Sein 22-PS-starker Dieselross-Schlepper der Marke Fendt, Baujahr 1949, reihte sich in die rund 100 Traktoren, die es zu bestaunen gab, ein.



Der "Dieselross-Schlepper", ein Fendt, Baujahr 1949, ist auch der ganze Stolz des 14-jährigen Sohnes von Bürgermeister Bernd Ruth. −Fotos: Rasch



