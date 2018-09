Doppelt demonstriert: 200 AfD-Gegner in Anger, 100 in Traunreut

Der neuer Schauplatz der AfD-Veranstaltung war der – von der Partei nicht öffentlich gemachte – "Dorfwirt" in St. Georgen bei Traunreut, wo sich bis 19.30 Uhr rund 100 Gegner einfanden, um Björn Höcke und Co. mit Transparenten und Trillerpfeifen zu empfangen. −Fotos: Franz Eder/Herbert Reichgruber Der neuer Schauplatz der AfD-Veranstaltung war der – von der Partei nicht öffentlich gemachte – "Dorfwirt" in St. Georgen bei Traunreut, wo sich bis 19.30 Uhr rund 100 Gegner einfanden, um Björn Höcke und Co. mit Transparenten und Trillerpfeifen zu empfangen. −Fotos: Franz Eder/Herbert Reichgruber



Der kurzfristig über die Landkreisgrenze von Anger (Berchtesgadener Land) nach St. Georgen bei Traunreut (Lkr. Traunstein) verlegte Wahlkampf-Auftritt von AfD-Hardliner Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, hat am Montagabend gleich zwei Protestkundgebungen zur Folge gehabt.

Trotz der Absage der Wahlkampf-Veranstaltung der AfD Berchtesgadener Land in Anger (die Wirtin des Gasthofs "Neuwirt" in Aufham stellte ihre Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung) formierten sich ab etwa 17.30 Uhr am dortigen Schwimmbadparkplatz rund 200 AfD-Gegner . Auf selbst gebastelten Plakaten und Schildern, aber auch in mehreren Ansprachen wurde die "menschenverachtende und Hass erfüllte Rhetorik" der AfD angeprangert und daran appelliert, die Gräueltaten des Nazi-Regimes nicht unter den Tisch zu kehren. Unter den Rednern waren auch Bad Reichenhalls evangelischer Pfarrer Martin Wirth und als Stimme des Sports der Ruhpoldinger Wolfgang Pichler, Nationaltrainer der schwedischen Biathleten.



Einige der Demo-Teilnehmer machten sich in Fahrgemeinschaften gleich auf den Weg ins rund 35 Kilometer entfernte St. Georgen. In das dortige Gastthaus "Dorfwirt" war die AfD mit ihrer Veranstaltung kurzfristig ausgewichen, ohne den Ort öffentlich zu machen. Die Friedensinitiative Traunstein-Traunreut-Trostberg hatte schnell reagiert und beim Landratsamt Traunstein eine Protestkundgebung von 19 bis maximal 21 Uhr angemeldet. Motto: "Traunreut bleibt bunt – kein Platz für Hetze!". In der Bräubergstraße schräg gegenüber des "Dorfwirt"-Haupteingangs versammelten sich etwa 100 Kurzentschlossene, um mit Plakaten und Flyern gegen "Hass und braune Hetze" zu demonstrieren, das Ganze unter den Augen von rund 15 Einsatzkräften der Polizei. − tt