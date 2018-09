Sondermoning will Flagge zeigen gegen die AfD

Die AfD sieht sich - so wie auf diesem Foto in Berlin - immer wieder Protestveranstaltungen gegenüber. Auch im Chiemgau wollen Gegner der Partei wieder auf die Straße gehen: am Freitag, 7. September, in Sondermoning, wo Beatrix von Stroch den AfD-Wahlkampf im Landkreis Traunstein unterstützt . - Fotos: dpa Die AfD sieht sich - so wie auf diesem Foto in Berlin - immer wieder Protestveranstaltungen gegenüber. Auch im Chiemgau wollen Gegner der Partei wieder auf die Straße gehen: am Freitag, 7. September, in Sondermoning, wo Beatrix von Stroch den AfD-Wahlkampf im Landkreis Traunstein unterstützt . - Fotos: dpa



"Die hasserfüllten Bilder aus Chemnitz haben uns aufgeschreckt und machen uns Angst", sagt Rosi Mittermaier-Mühldorfer. Weil am Freitag, 7. September, mit Beatrix von Storch nun eine führende Politikern der "Alternative für Deutschland" in ihren Heimatort Sondermoning (Lkr. Traunstein) kommt, ruft sie zusammen mit weiteren Dorfbewohnern zu einer Protestkundgebung vor dem Veranstaltungsort, dem Gasthaus Zenz, auf.

Um 19 Uhr wird die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion zusammen mit Landtagskandidat Markus Plenk aus Ruhpolding und Bezirkstagskandidat Robert Bock aus Inzell in Sondermoning erwartet. "Wir haben unsere Gegenveranstaltung von 18 bis 20 Uhr beim Landratsamt angemeldet", sagt Rosi Mittermaier-Mühldorfer. Die in Sondermoning aufgewachsene und in München arbeitende Psychotherapeutin betont, dass es ein friedlicher und geordneter Auftritt von 30 bis 50 AfD-Gegnern mit Transparente und Trillerpfeifen werden soll.



Die Initiative komme aus dem Dorf heraus, denn Chieming mit seiner Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und vielen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern in den Außenbereichen sei seit Jahren ein gutes Beispiel, wie Integration auf dem Land funktionieren könne. Deshalb, so Rosi Mittermaier-Mühldorfer, würden es viele Chieminger und Sondermoninger als ihre Pflicht empfinden, jetzt Flagge zu zeigen. Man wolle sich am Freitag ab 18 Uhr gegenüber des Gasthauses auf dem kleinen Platz am Brunnen treffen.

Dass man auf die Straße geht und gegen die Partei von Beatrix von Storch protestiert, erklärt Mittermaier-Mühldorfer damit, "dass die AfD in jüngster Zeit und vor allem während des Aufruhrs in Chemnitz stark dafür verantwortlich war, dass die Stimmung so aufgeheizt worden ist". Mit ihren fremdenfeindlichen Parolen schüre die Partei Hass, Hetze und Gewalt.