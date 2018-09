AfD-Mann Höcke in St. Georgen: Mehr Demonstranten als Anhänger

Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, erwartet für die AfD bei der bayerischen Landtagswahl einen Stimmenanteil von 15 bis 20 Prozent. −Foto: hr Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, erwartet für die AfD bei der bayerischen Landtagswahl einen Stimmenanteil von 15 bis 20 Prozent. −Foto: hr



Der kurzfristig angesetzte Auftritt von AfD-Politiker Björn Höcke beim Dorfwirt in St. Georgen (Landkreis Traunstein) hat am Montagabend für Aufregung gesorgt. Noch bevor der bundesweit umstrittene Gast aus Thüringen vor rund 130 Besuchern im Saal des Dorfwirts sprach, sammelten sich vor dem Gebäude letztlich rund 200 Gegendemonstranten. Sie skandierten mit Rufen wie "Nazis raus" , was sie von den Besuchern und Rednern der Veranstaltung im Wirtssaal hielten.

Höcke selbst hatte das Gasthaus nicht durch den Vordereingang betreten und war so mit den Demonstranten nicht in Kontakt gekommen. Im Saal wurde er von den Besuchern gefeiert. Der aus Ainring stammende AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller bezeichnete die in Bayern anstehende Landtagswahl als "Schicksalswahl". Erklärter Gegner ist die stärkste Partei: "Die CSU hat es geschafft, ihre ureigensten Stammwähler zu verraten und zu verkaufen." Müller warnte vor einem Bevölkerungsaustausch, der von UNO und EU betrieben werde. Und der Bundestagsabgeordnete versicherte: "Wir haben nichts gegen die, die zu uns kommen. Wir haben etwas gegen die, die es ermöglichen, dass sie zu uns kommen."



Höcke sparte ebenfalls nicht mit Kritik an der CSU: "Wenn einer CSU hört, denkt er erst im zweiten Schritt an eine Partei, aber im ersten Schritt an eine kriminelle Vereinigung." Die Bayernwahl sei von überragender Bedeutung: "Es liegt an Euch, einen Ruck auszulösen, den nicht nur ganz Bayern, sondern ganz Deutschland spürt." Höcke schimpfte auf die Kartellparteien und meinte damit die bisher im Land- und Bundestag vertretenen Gruppierungen, die "nicht mehr voneinander unterscheidbar" seien. "Wir sind angetreten, die Ordnung in diesem Land wieder herzustellen", erklärte er und gab als Ziel für die AfD bei der Landtagswahl in Bayern 15 bis 20 Prozent aus.



Dass Politiker nun fordern, die AfD durch den Verfassungsschutz überwachen zu lassen, kritisierte Höcke: "Die Kartellparteien sind die Verfassungsfeinde, die sollten vom Verfassungsschutz beobachtet werden." Letztlich gab sich Höcke überzeugt: "Die Zeit spielt für uns. Die kleinen Nadelstiche können unseren Erfolg nicht mehr aufhalten." Die AfD werde in der Zukunft die "einzig relevante Volkspartei" im Land sein. − hr



