AfD muss wieder umziehen - Wirt sagt geplante Veranstaltung ab

Nach dem kurzfristigen Umzug mit Björn Höcke wird sich die AfD auch für ihr nächstes politisches Zugpferd einen neuen Veranstaltungsort suchen müssen. Der für Freitag, 7. September, geplante Wahlkampf-Auftritt von Beatrix von Storch, der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, wird nicht, wie geplant, im Gasthaus Zenz in Sondermoning bei Chieming (Landkreis Traunstein) stattfinden. "Der Wirt hat dem Druck nicht standgehalten und die Veranstaltung der AfD abgesagt", teilte am Dienstagnachmittag Rosi Mittermaier-Mühldorfer mit.

Die in München arbeitende Psychotherapeutin hatte in ihrem Heimatdorf eine Protestveranstaltung organisiert. 30 bis 50 Bürger aus Sondermoning und Umgebung hätten schon zugesagt, mit Transparenten und Trillerpfeifen gegen die "hasserfüllte Ausgrenzungspolitik von Beatrix von Storch und Co." zu demonstrieren.

Der Gastwirt habe, so Mittermaier-Mühldorfer, sehr viele Anrufe bekommen, in denen man ihn zu dieser Absage gedrängt habe. "Trotz der Absage wollen wir Bürger am Freitagabend mit einer Gruppe am vereinbarten Ort gegenüber dem Gasthaus stehen und den Leuten die gute Nachricht überbringen", sagt sie.

Welchen Ersatz-Veranstaltungsort die AfD für den Besuch von Beatrix von Storch auswählt, ist nicht bekannt. Mit Rechtsaußen-Hardliner Björn Höcke war die AfD am Montag – weil die Wirtin des Gasthauses "Neuwirt" in Aufham bei Anger ihre Räume kurzfristig doch nicht zur Verfügung stellte – in den 35 Kilometer entfernten "Dorfwirt" in St. Georgen bei Traunreut umgezogen.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer Passauer Neuen Presse.