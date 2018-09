Nichts geht mehr analog

Alle Kabelkunden der Stadtwerke Trostberg müssen wegen der Analogabschaltung die Programme des Fernsehers neu einspeichern. Der Sendersuchlauf kann normalerweise im Menü gestartet werden. −Foto: Thois Alle Kabelkunden der Stadtwerke Trostberg müssen wegen der Analogabschaltung die Programme des Fernsehers neu einspeichern. Der Sendersuchlauf kann normalerweise im Menü gestartet werden. −Foto: Thois



Die Telefone der Stadtwerke standen seit Montagabend nicht mehr still, und auch auf den regionalen Plattformen in den sozialen Medien geht es rund. Der Grund: Die Stadtwerke Trostberg haben, wie mehrfach angekündigt, am Montag das analoge Signal des Fernseh- und Rundfunkkabels abgeschaltet. Viele Kunden ärgerten sich über einen schwarzen Fernseher, berichtet der stellvertretende Leiter der Stadtwerke, Bernhard Kehrer. Doch die Stadtwerke erfüllen mit der Analogabschaltung eine rechtliche Vorgabe der Bayerischen Landesmedienanstalt, der bis Ende des Jahres alle Kabelnetzbetreiber in Bayern nachkommen müssen.

Wer einen neueren Fernseher besitzt, in dem das Empfangsteil für digitales Kabelfernsehen (DVB-C) in der Regel bereits integriert ist, muss lediglich einen Sendersuchlauf starten und die Programme neu einspeichern. Falls der Sendersuchlauf nicht funktioniert, können die Programme auch manuell neu einspeichert werden. Eine Liste mit den neuen Frequenzen der Sender (auch für Radio, Sky und Kabelkiosk) kann auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-trostberg.de heruntergeladen oder im Verwaltungssitz der Stadtwerke an der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Trostberg abgeholt werden. "Da sieht man auch mal, welche Sender alle empfangen werden können", sagt Bernhard Kehrer. Mit dem analogen Signal hatte man bisher Zugriff auf circa 19 Programme, mit dem digitalen Signal sind es 70 bis 80 frei empfangbare Sender.

Wer keinen Fernseher mit DVB-C-Tuner beziehungsweise Kabelreceiver besitzt, kann ihn mit einem Empfangsteil für digitales Kabelfernsehen aufrüsten. Die DVB-C-Kabelreceiver gibt es im Handel ab etwa 40 Euro. "Man könnte sich auch überlegen, ein neues, Energie sparendes Modell zu kaufen", meint Kehrer.

