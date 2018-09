Im heißen Sommer sind im Obinger Seebach viele Fische gestorben

Der Rabendener Weiher ist ausgetrocknet – und das obwohl es in den vergangenen Tagen stark geregnet hat. −Fotos: Pfingstl Der Rabendener Weiher ist ausgetrocknet – und das obwohl es in den vergangenen Tagen stark geregnet hat. −Fotos: Pfingstl



Der lehmige Boden hat tiefe Risse. Wo vor Kurzem noch Fische schwammen, ist jetzt nichts mehr. Beim Obinger Seebach und dem Rabendener Bach, die in den Rabendener Weiher münden, hat sich die Situation nach den Regenfällen der vergangenen Tage etwas normalisiert. Hier fließt wieder Wasser, zumindest ein Rinnsal. Aber auch hier schwimmt, nachdem die Bäche im Hochsommer ausgetrocknet waren, kaum mehr ein Fisch.

Die Gründe liegen zu einem Teil beim Obinger See und zu einem anderen im Bach selbst. "Der Obinger See hat massiv wenig Wasser", sagt Elmar Schaffer, Schriftführer des Fischervereins Obing. Der Pegel befände sich einen halben Meter unter den Normalwerten. "Das ist nicht super kritisch, weil wir keine Laichzeiten haben", sagt er. Und doch ist es so kritisch, dass der Grundschieber des Tiefenwasserabzuges im Auslaufbereich geschlossen werden musste. Man habe gesehen, dass das Wasser nach wenigen Metern im Obinger Seebach versickert ist.



Nach den Regenfällen hat sich die Situation normalisiert. Der Bach führt wieder etwas Wasser.



Trocknet ein Bach aus, hat das weitreichende Konsequenzen. Vor allem für die Wasserbewohner. Die Obinger Fischer haben auf dem Teil des Bachs, der in ihrer Zuständigkeit fällt, in einer Notaktion viele verendende Fische herausgeholt. Auch die anderen Grundstücksanlieger, die für den Bach zuständig sind, hätten abgefischt. Dr. Ulrich Wunner, Fischereifachberater des Bezirks Oberbayern, nennt solche Aktionen Katastrophenfälle und stellt klar, dass die Eigentümer von Bach und Weiher "gesetzlich hegeverpflichtet" seien. Sprich: Es ist ihre Pflicht, sich um die Fische zu kümmern, ansonsten verstoßen sie gegen das Tierschutzgesetz. Das gelang nicht allen, denn Dr. Wunner erreichten Meldungen, dass mehrere Fische gestorben seien. Wie viele Fische durch den trockenen Bach verendet sind, wissen er und das Wasserwirtschaftsamt Traunstein nicht. Augenzeugen berichten jedoch von einer Vielzahl.

Um die Situation zu entschärfen, hat sich das Wasserwirtschaftsamt Traunstein bereits vergangenes Jahr mit der Fachberatung für Fischerei getroffen, um zu besprechen, wie Fische gerettet werden könnten. Im Frühjahr 2018 folgte dann eine weitere Besprechung mit einem größeren Personenkreis. Geplant sind das Anlegen von Gumpen, also Vertiefungen, noch im nichtkritischen Bereich, um die Fische dort zurückzuhalten. Ob die Gumpen die Situation lösen, weiß das Wasserwirtschaftsamt aber nicht. "Es ist ein Versuch, und es bleibt abzuwarten, ob wir die Fische dadurch zurückhalten und retten können", so Trautwein.

