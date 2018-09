Chiemgauer Priesteranwärter über Beziehungen: "Werde es vermissen"

Priesteranwärter falten während ihrer Weihe zum Priester die Hände. −Symbolfoto: Rolf Haid/dpa Priesteranwärter falten während ihrer Weihe zum Priester die Hände. −Symbolfoto: Rolf Haid/dpa



Robert Daiser aus Truchtlaching (Landkreis Traunstein) dachte eigentlich, er würde vielleicht mal was mit Medien machen - oder Politikwissenschaft studieren. Doch dann ging der junge Mann aus dem Chiemgau für ein Jahr nach Ecuador und kam mit einem Berufswunsch zurück, der nicht nur für seine Eltern zuerst schwer zu verstehen war. Daiser ist 28 Jahre alt und will katholischer Priester werden. Und er will zölibatär leben, ehelos. Weil Sex bei den Katholiken nur in der Ehe erlaubt ist, bedeutet das für den jungen Mann auch: kein Sex.

"Manchmal beherrscht es mein Denken sehr, dann gibt es wieder Phasen, wo es ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich denke, es wird nie ganz abgeschlossen sein", sagt der Münchner Priesteramtsanwärter. "Natürlich werde ich das vermissen", sagt er über eine Beziehung, über Liebe zu einer Frau. "Aber auch in der Ehe muss man ja auch auf gewisse Dinge verzichten." Der Zölibat, so sagt Daiser, habe "auch viel mit Freiheit zu tun – nicht von etwas, sondern für etwas. Ich möchte mich dem Priestersein ganz widmen".

"Die Kirche lügt sich selbst in die Tasche", sagt ein ehemaliger Mönch



20 Priesteramtsanwärter und junge Männer im Orientierungsjahr leben in dem Haus, sagt Wolfgang Lehner, Regens am Priesterseminar. "Wir haben rückläufige Zahlen." In Prozent sei das schwer auszumachen. "Aber seit einigen Jahren wird das weniger." Anselm Bilgri lebt nur knapp einen Kilometer vom Priesterseminar entfernt – und doch inzwischen in einer anderen Welt. Vor fast 40 Jahren wurde er von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst, zum katholischen Priester geweiht, vor fast 15 Jahren trat er aus dem Kloster Andechs und dem Benediktinerorden aus. Heute fordert der Ex-Mönch in seinem neuen Buch "Bei aller Liebe" die Abschaffung des Zölibats, für ihn einer der Hauptgründe für den Priestermangel. "Die Kirche lügt sich selbst in die Tasche", sagt er in München. Er hofft, sein Buch könnte einen Impuls geben für die anstehenden Bischofssynoden. "Das ist aber natürlich utopisch." − dpaMehr zu diesem Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe Ihrer Passauer Neuen Presse.