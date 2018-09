Kindertagesstätten in Traunreut: "Wir sind ringsum ausgebucht"

Besonders glücklich sind die Kinder des katholischen Kindergartens in der Dresdner Straße über den neuen Spielturm. Wie in alle anderen Kindertagesstätten im Stadtgebiet von Traunreut sind mit Ausnahme im neuen Waldkindergarten alle Stühlchen besetzt. Besonders glücklich sind die Kinder des katholischen Kindergartens in der Dresdner Straße über den neuen Spielturm. Wie in alle anderen Kindertagesstätten im Stadtgebiet von Traunreut sind mit Ausnahme im neuen Waldkindergarten alle Stühlchen besetzt.



Einige Kinder, die heuer zum ersten Mal eine der Kindertagesstätten in der Stadt Traunreut (Landkreis Traunstein) besuchen, haben den Trennungsschmerz und die Eingewöhnungsphase bereits hinter sich. Denn vereinzelt haben Einrichtungen bereits Ende August den Betrieb nach den großen Ferien wieder aufgenommen. Offiziell hat das Kindergartenjahr 2018/2019 am vergangenen Montag begonnen. Laut einer Umfrage in den Kindergärten und Kinderkrippen im Stadtgebiet sind mit Ausnahme des neuen Waldkindergartens "Waldkäfer" alle Stühlchen in den Einrichtungen besetzt. "Wir sind ringsum ausgebucht", bestätigt die Stadtverwaltung.

Der neue Waldkindergarten der ISG (Integrative Sozialpädagogische Gruppenarbeit) nahe der Traunreuter Schrebergärten hat noch Plätze frei. In der Tagesstätte werden Kinder ab drei Jahren von 7.30 bis 13.30 Uhr betreut. Mit dieser Einrichtung konnten die Kapazitäten erweitert werden und auch im katholischen Kindergarten in der Adalbert-Stifter-Straße wurde die stillgelegte vierte Gruppe wieder aktiviert. In den Tagesstätten in der Kernstadt ist nach wie vor ein hoher Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund feststellbar. Hier steht insbesondere auch die Sprachförderung im Fokus. Während die Anzahl der Kinder aus Flüchtlingsfamilien, auch wegen der Statusanerkennung, stagniert, ist laut einer Studie über die demografische Entwicklung in Traunreut mit weiteren Zuzügen, insbesondere durch Familien aus dem osteuropäischen Ausland, zu rechnen. Diese Zuzüge werden sich laut der Studie auch auf die Kindertagesstätten auswirken.

Der Stadtrat hat darauf bereits im vergangenen Jahr reagiert und beschlossen, einen weiteren Kindergarten mit 100 Plätzen zu bauen. Wenn alles reibungslos läuft, soll der neue Kindergarten am westlichen Stadtrand am 1. September 2019 in Betrieb gehen.

