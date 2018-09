"MuWo" 2018: Drei Abschlusskonzerte in Baumburg

Die Streicher der "MuWo" 2018 – sichtlich gut gelaunt – bei den Vorbereitungen zum "Bunten Abend", der ein fester Bestandteil der Jugendmusikwoche in Baumburg ist. Die Höhepunkte bilden die drei Abschlusskonzerte morgen und am Samstag. −Foto: red Die Streicher der "MuWo" 2018 – sichtlich gut gelaunt – bei den Vorbereitungen zum "Bunten Abend", der ein fester Bestandteil der Jugendmusikwoche in Baumburg ist. Die Höhepunkte bilden die drei Abschlusskonzerte morgen und am Samstag. −Foto: red



Die "MuWo", die mittlerweile fest etablierte und von Teilnehmern wie Zuhörern lieb gewonnene Musikwoche der Arge der Musikschulen im Landkreis Traunstein, geht in die 32. Runde. Orchester, Chor, Kammermusik, Bodypercussion, Bigband, Jazz-Combo, Blechbläserensemble – diese Vielfalt macht die "MuWo" zu einer der beliebtesten Sommerferien-Veranstaltungen für Jugendliche aus der Region.

51 Teilnehmer im Alter von zwölf bis 18 Jahren haben Badeurlaub gegen eine Woche voller Musik getauscht. Betreut werden sie seit Sonntag im Seminarhotel Kloster Baumburg von einem Team aus Dozenten, die zum großen Teil die Inspiration für ihren weiteren Berufsweg auf der "MuWo" erhalten haben und diese Begeisterung jetzt an die jüngere Generation weitergeben.

Wer miterleben möchte, was die jungen Musiker mit großer Freude und Leidenschaft in einer Woche in unterschiedlichsten Ensembles erarbeitet haben, kann dies bei den drei Schlusskonzerten tun, die mittlerweile fester Bestandteil des Kulturangebots in Altenmarkt sind.

Am Freitag , 7. September, sowie am Samstag, 8. September, können alle Interessierten im Prälatensaal in Baumburg Kammermusik mit Streichern, Klavier, Blech- und Holzbläsern hören – darunter Raritäten von Händel, Schumann, Saint-Saens, Gounod und Rheinberger. Im großen "MuWo"-Chor singen dann alle Teilnehmer vereint. Schlusspunkt der Jugendmusikwoche ist das Konzert in der Stiftskirche Baumburg, bei dem neben Chor und festlichen Bläser- und Streicherklängen, die Ouverture in f-Moll des russischen Komponisten Alexander Aliabiev zu hören sein wird.

Die Konzertermine: Freitag, 7. September: 19.30 Uhr im Prälatensaal des Kloster Baumburg bei Altenmarkt. Samstag, 8. September: 17 Uhr, im Prälatensaal, circa 19 Uhr in der Stiftskirche Baumburg.