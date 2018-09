Lkw auf B299 übersehen: Fridolfinger (21) leicht verletzt

Auf der Kreuzung Bayernstraße/Lehemeirstraße in Trostberg ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. −Foto: Frei Auf der Kreuzung Bayernstraße/Lehemeirstraße in Trostberg ereignete sich am Mittwoch ein Unfall. −Foto: Frei



Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf einer B 299-Kreuzug in Trostberg ist ein 21-jähriger Fridolfinger leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte der junge Mann gegen 5.45 Uhr mit seinem Pkw von der Lehemeirstraße nach links auf die Bayernstraße (B299) einbiegen. Zu dieser Zeit war die Ampel nicht eingeschaltet, doch auf der Lehemeirstraße gilt das Zeichen "Vorfahrt gewähren". Der 21-Jährige übersah ein Lastwagen-Gespann auf der Bundesstraße und bog ein. Trotz einer Vollbremsung des 60-jährigen Lkw-Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Schadensverursacher kam leicht verletzt in die Klinik Trostberg. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr Trostberg sicherte die Unfallstelle ab und leitete vorübergehend den Verkehr um. − red