AfD: Kein öffentlicher Auftritt von Beatrix von Storch

Schon vor einem Jahr – bei Beatrix von Storchs Wahlkampfauftritt auf dem Traunsteiner Stadtplatz – kam es zu breitem Gegenprotest. - F.: red Schon vor einem Jahr – bei Beatrix von Storchs Wahlkampfauftritt auf dem Traunsteiner Stadtplatz – kam es zu breitem Gegenprotest. - F.: red



"Die Veranstaltung kann nicht mehr öffentlich stattfinden." Das teilt Martin Sichert, Landesvorsitzender der AfD Bayern, im Hinblick auf den für Freitag, 7. September, geplanten Besuch von Beatrix von Storch im Landkreis Traunstein mit.

Die Heimatzeitung hat nachgefragt, wie die AfD mit dem Wahlkampfabend verfährt, nachdem der vorgesehene Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung steht. Wie berichtet, hatte der Wirt des Landgasthofs Zenz in Sondermoning nach Protesten aus der Bevölkerung am Dienstag kurzfristig entschieden, dem AfD-Kreisverband Traunstein seine Räumlichkeiten doch nicht bereit zu stellen.

AfD-Landeschef Sichert spricht von einer "massiven Behinderung im Wahlkampf, wenn Feinde der Demokratie immer wieder mit massivem Druck auf Wirte verhindern, dass interessierte Bürger sich informieren können".

Mangels Auftrittsort wird es heute auch keine Gegendemonstration geben. Sollte stellvertretende AfD-Bundestagsfraktionsvositzende Beatrix von Storch doch noch öffentlich Wahlkampf führen, wollen die AfD-Gegner, die am Montag beim Besuch von Björn Höcke in St. Georgen mit Plakaten und Transparenten vor Ort waren, reagieren und kurzfristig eine Gegenkundgebung beim Landratsamt anmelden.

Auf ihrer Oberbayern-Tour hat Beatrix von Storch auch noch Abstecher nach Schliersee am Samstag, 8. September, und nach Dachau am Sonntag, 9. September, angekündigt. In Dachau hat sich bereits ein breites Bündnis für eine Gegendemo angesagt.

Beatrix von Storch gilt als politische Reizfigur, die gerne mit rassistischen Tweets polarisiert. Erst diese Woche attackierte sie Teilnehmer des großen Konzerts gegen Rassismus in Chemnitz scharf. "Ihr seid nicht mehr. Ihr seid Merkels Untertanen, ihr seid abscheulich und ihr tanzt auf Gräbern." Wegen Aussagen dieser Art hat sich von Storch auch schon im Chiemgau Protest gegenüber gesehen. Bei ihrer Bundestagswahlkampfrede auf dem Traunsteiner Stadtplatz im September 2017 musste die AfD-Politikerin gegen eine Geräuschstörkulisse aus Trillerpfeifkonzert, LaBrassBanda-Blasmusik und Glockengeläut der Pfarrkirche ankämpfen. Damals musste die Polizei eingreifen, die AfD-Veranstaltung unterbrechen und die Gegendemonstranten auffordern, an einem abgelegeneren Bereich des Stadtplatzes weiterzuprotestieren. − tt/ae