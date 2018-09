Internetausfall nach Ampelbau

innerorts, an der Trostberger Straße, im Kreuzungsbereich zur Tachertinger Straße steht ein Teil der neuen Ampelanlage. −Foto: Herbst innerorts, an der Trostberger Straße, im Kreuzungsbereich zur Tachertinger Straße steht ein Teil der neuen Ampelanlage. −Foto: Herbst



Immer wieder wurden Forderungen an die Gemeinde Tacherting (Landkreis Traunstein) herangetragen, die Überquerung der Ortsdurchfahrtsstraße in Emertsham entweder durch einen Zebrastreifen oder eine Fußgängerampelanlage sicherer zu machen. Jetzt zeigt die Hartnäckigkeit Erfolg. Seit mehreren Tagen ist die Spezialfirma für moderne Verkehrstechnik, die Stührenberg GmbH aus Gera, damit beschäftigt, die Ampelanlage zu montieren. Zum Schulbeginn am nächsten Dienstag soll alles so weit funktionieren. Die Montage verlief allerdings nicht ganz reibungslos.

Die neue Fußgängerampel steht nun an der Ortsdurchfahrt auf Höhe der Abzweigung zur Tachertinger Straße. Zusätzlich wurden an der Ausfahrt von der Tachertinger Straße her und an der Trostberger Straße von Richtung Peterskirchen kommend, noch vor den Bushaltestellen, Gelb-Rot-Blinkanlagen angebaut. Wenn die Fußgängerampel gedrückt wird und auf Rot springt, werden die Ortsdurchfahrt auf Höhe der Bushaltestellen und die Einfahrt von Tacherting her kommend, kurzfristig gesperrt. Eingelassene Sensoren schalten zusätzlich selbstständig die Ampel um, wenn in beiden Haltebuchten Busse stehen. Die Ampel löst nicht aus, wenn Autos parken, da die Sensoren nur längen- und gewichtsspezifisch reagieren und auch an beiden Haltebuchten Busse stehen müssen.

Die Bauarbeiten selbst verliefen aber nicht ganz reibungslos. Bereits am Montag um etwa 8.15 Uhr wurde bei Erdarbeiten eine Breitbandleitung beschädigt, so dass in Teilen Emertsham weder Internet noch Telefon funktionierte. Die Reparatur wurde zwar zeitnah, auch über Nacht, von der Betreiberfirma Overturn Technologies mit Sitz in Freising in Angriff genommen, aber gleich am nächsten Morgen beschädigten die Bauarbeiter das nächste Glasfaserkabel.

