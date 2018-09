Mann stiehlt Auto der Ex - Polizei fahndet nach schwarzem Audi A4

−Symbolfoto: dpa −Symbolfoto: dpa



Nach einem Streit ist in Traunstein ein Mann mit dem Auto seiner Ex-Freundin davongefahren. Von dem 49-Jährigen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Am Dienstagnachmittag war das Duo vor einer Pizzeria in Streit geraten. Der 49 Jahre alte Mann entwendete dabei laut Polizei die Autoschlüssel seiner Ex und fuhr mit dem Wagen davon.

Am Abend entdeckte die 54-Jährige dann ihren Wagen auf einem Parkplatz am Ufer in Chieming. Sie forderte ihr Fahrzeug zurück - allerdings ohne Erfolg: Ihr Ex stieg ins Auto und fuhr davon.

Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug. Es handelt sich um einen schwarzen Audi A4 mit TS-Kennzeichen. Der Wert des Wagens beträgt etwa 16.000 Euro. − pnp