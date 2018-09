Anhänger prallt in Baustellenlaster

Die Fahrerkabine des Baustellenlasters wurde durch den Aufpralls total demoliert. Der Fahrer musste die Frontscheibe herausschlagen, um ins Freie zu gelangen. −Foto: fdl/Lamminger Die Fahrerkabine des Baustellenlasters wurde durch den Aufpralls total demoliert. Der Fahrer musste die Frontscheibe herausschlagen, um ins Freie zu gelangen. −Foto: fdl/Lamminger



Ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagvormittag gegen 10 Uhr auf der Staatsstraße 2093 zwischen Palling und Wiesmühl bei Tittmoning ereignet hat. Der Lenker eines Lasters mit Anhänger war nach ersten Angaben des Reporters von Palling in Richtung Wiesmühl unterwegs gewesen. Beim Weiler Kagreit geriet der Anhänger ins Rutschen und schlitterte in einen entgegenkommenden Baustellenlaster. Dessen Lenker versuchte zwar noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Fahrerhaus des Baustellenlasters total demoliert, sodass der Lenker zuerst die Frontscheibe einschlagen musste, um aus dem Führerhaus zu gelangen. Er blieb unverletzt, ebenso der Unfallverursacher. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Staatsstraße für gut zweieinhalb Stunden gesperrt. − fdl