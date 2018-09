Bewegung für ein leichteres Leben

In allen Therapien für Menschen für Adipositas steht ausreichend Bewegung im Mittelpunkt. −Foto: dpa In allen Therapien für Menschen für Adipositas steht ausreichend Bewegung im Mittelpunkt. −Foto: dpa



"Die Lebensqualität nimmt mit jedem Kilo, das man abnimmt, zu", sagt Astrid P. (Name von der Redaktion geändert). Die lebenslustige Frau aus Trostberg weiß wovon sie redet. Sie hatte schon mal 170 Kilo. Bei einem Reha-Aufenthalt fing sie an, abzunehmen, jetzt ist sie runter auf 116 Kilo."Ich habe Angst, es könnte wieder kippen", sagt sie. Deshalb ergreift sie jetzt die Initiative und gründet eine Art Selbsthilfegruppe für Menschen mit Adipositas – eine Bewegungsgruppe. "Denn um langfristig leichter zu sein und leichter zu leben, ist Bewegung der einzige Weg."

Die zunächst einmal wöchentlichen Treffen sollen ganz unkompliziert sein. "Wir gehen einfach gemeinsam etwas flotter in Trostberg spazieren, zum Beispiel an der Alz", sagt Astrid. "Wenn ich abends nach Hause komme, ist die Couch immer stärker. Wenn ich aber weiß, dass jemand auf mich wartet, dann raffe ich mich auf." Außerdem mache das Spazierengehen in der Gemeinschaft einfach mehr Spaß, sagt die Trostbergerin und freut sich.

Sie habe schon lange bedauert, dass es keine Bewegungsgruppe für Menschen mit Adipositas in der Region gibt. Die Volkshochschule hatte zwar einmal eine XXL-Gymnastikgruppe angeboten, aber diese wurde nun mit einer Seniorengruppe zusammengelegt. Andere Selbsthilfegruppen würden sich viel mit Adipositas-Chirurgie befassen. "Für mich kommt eine Magen-OP nicht in Frage. Es ist ja nicht mein Magen-Darmtrakt, der nicht in Ordnung wäre, sondern mein Essverhalten", betont Astrid.

Dieses gestörte Essverhalten ist ein Muster – das oft schon in der Kindheit eingelernt wird. "Wir versuchen, unsere Gefühlswelt durch Essen zu regulieren", sagt die Trostbergerin. "Wir essen, wenn es uns langweilig ist, wenn wir traurig oder frustriert sind." Ein wichtiger Therapieansatz bei Adipositas ist, andere Verhaltensweisen zu trainieren. "Wir müssen lernen und es uns immer wieder bewusst machen, dass es auch etwas anderes zur Belohnung gibt als zu essen, dass man gegen Langeweile oder Ärger etwas anderes tun kann."

Die Trostbergerin rät, sich bei der Gewichtsreduktion in einer Reha helfen zu lassen. Aber auch nach dieser intensiven Therapie müsse man daheim im Alltag durchhalten. Und dabei soll eben ihre Bewegungsgruppe helfen. In einer Gruppe könne man auch von den Erfahrungen der anderen lernen oder sich von Erfolgen motivieren lassen. "Sich einmal in der Woche zu bewegen, reicht natürlich nicht", weiß Astrid. Aber es sei ein Anfang. Man könne sich dann auch öfter verabreden.

Wer gerne mitgeht, kann sich beim Selbsthilfezentrum Traunstein unter Tel. 0861/2046692 oder per E-Mail an kontakt@selbsthilfe-traunstein.de nach Ort und Zeitpunkt der Treffen erkundigen.

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 8. September 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.