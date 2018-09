Schneidige Boliden beschallen Purkering

Oranges BMW-Geschoss: Diesen Boliden hat der Besitzer in der eigenen Stadl-Werkstatt – quasi von Null und Teil für Teil – aus einer alten Karosserie erschaffen. −Fotos: FDL/Benje Oranges BMW-Geschoss: Diesen Boliden hat der Besitzer in der eigenen Stadl-Werkstatt – quasi von Null und Teil für Teil – aus einer alten Karosserie erschaffen. −Fotos: FDL/Benje



Breite Reifen, schwere Spoiler, blitzende Felgen, röhrende Motoren, wummernde Bässe: Es war wieder ein echter Feiertag für Autofans. Zum dritten Mal veranstaltete der Automobilclub Alpen-Regiment aus Schönau am Königssee am Samstag seine "Tuning-Roas" am Landgasthof Purkering. Aus allen Himmelsrichtungen rollten spektakuläre Boliden in Richtung Heiligkreuz. "Wir hatten auch wieder Teilnehmer, die über 500 Kilometer bis aus Südtirol angereist sind", berichtet Club-Chef Mario Glas.

Dass diesmal nicht ganz so viele Fahrzeuge zu bestaunen waren wie vergangenen Sommer, lag an der kurzfristigen Terminverschiebung. Viele PS-Freaks hatten sich auf den 1. September eingestellt. Wegen schlechten Wetters mussten Glas und Co. den Auftrieb der Hochleistungsautos um eine Woche verschieben. "Ungefähr 120 Fahrzeuge waren es aber bestimmt. Und die Stimmung war wie immer super."

Weil die derzeit 18 Mitglieder des Alpen-Regiment e.V. einen markenoffenen Club bilden, war es eine bunte Mischung aus jungen und alten Tuning-Freunden, die angeregt fachsimpelten und sich ihre mit großer Leidenschaft aufgemotzten Schlitten gegenseitig vorführten. Darunter auch wieder schneidige US-Cars und runderneuerte Oldtimer. Im Innenhof hatten die Händler ihr Sortiment aufgebaut – von Duftbaum, T-Shirts und Aufkleber bis zu Felgen, Sportlenkrädern und Auspuffanlagen.



Die "Star Wars"-Roboter vor dem zur Filmkulisse mutierten Fiat. Die "Star Wars"-Roboter vor dem zur Filmkulisse mutierten Fiat.



Ein besonderer Hingucker und auch Hinhörer unter den tiefergelegten Bum-Bum-Autos war der zum "Star Wars"-Mobil auffrisierte Fiat Punto eines Traunsteiners. Auf der Motorhauben-Innenseite ein Sternenhimmel, oben drauf eine Planetenlandschaft und außenrum die Figuren aus dem Science-Fiction-Klassiker – das Ganze "musikalisch umrahmt" vom markdurchdringenden Sound aus den riesigen Boxen. - tt

