6. Bioerntefest: Treffpunkt für Gesundheitsbewusste

Die Ernte ist eingefahren – jetzt wird im Innenhof des historischen Baumburger Gutshofs gefeiert. Mit fast allem, was die Region an Bioerzeugnissen hergibt, wird beim Bioerntefest gehandelt. −Foto: Andreas Falkinger



Das 6. Baumburger Bioerntefest wird am Samstag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr im Innenhof des historischen Baumburger Gutshofs gefeiert. Der erste Bio-Frischemarkt in der Region hat sich in den vergangenen neun Jahren zu einem Treffpunkt für Gesundheits- und Ernährungsbewusste entwickelt. "Das liegt zum einen ganz klar am Warenangebot. Und zum anderen natürlich am besonderen Flair des Gutshofs", betont Muk Heigl, der Organisator des Biomarkts.

Dafür sorgen die Marktstatuten: Die Verkäufer müssen die Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost und Naturwaren einhalten. Anbieter von Lebensmitteln müssen nachweisen, dass sie entweder einem der ökologischen Anbauverbände angehören oder entsprechend zertifiziert sind. Bei Naturwaren muss der regionale, ökologische oder gesundheitliche Aspekt klar erkennbar sein.

"Der Einkauf auf einem Bio-markt ist Vertrauenssache. Mit unseren Statuten stellen wir sicher, dass der Vertrauensvorschuss, den uns die Besucher entgegenbringen, gerechtfertigt ist." Das spricht sich herum – neben den Stammkunden der ersten Bio-markt-Stunde kommen jedes Mal zahlreiche neue Besucher nach Baumburg.

Der Baumburger Biomarkt steht unter dem Motto "Bio-Qualität bringt Lebensqualität". Der Markt ist zur festen Größe geworden – unter anderem, "weil die Kunden hier faire Preise für ökologisch produzierte Waren bezahlen. Preise, die die ökologische und die soziale Wahrheit gleichermaßen ausdrücken".

Rund 20 Markttreibende werden ihre Waren feilbieten. Im Sortiment sind unter anderem Obst und Gemüse, Backwaren, Getreide, Öle, Käse und Milchprodukte, Fisch, Antipasti, Soßen, Biere, Weine, Kaffee, Vegetarisches und Veganes – alles aus ökologischer Produktion. Außerdem gibt’s Honig und Bienenwachsprodukte, Felle, Edelsteine in gemmologisch kontrollierter Qualität sowie Keramik.

Andreas Hollard, Meisterschüler des indischen Kochs Nicky Sitaram Sabnis, wird den Marktbesuchern die (b)ayurvedische Küche schmackhaft machen: Hier spielen Gewürze mit ihrer appetitanregenden, geschmacks- und verdauungsfördernden Wirkung eine wichtige Rolle. Die ayurvedische Küche verzichtet auf Fleisch; Milch wird kaum verwendet, Eier fast gar nicht. Hollard zeigt, dass seine Art zu kochen nichts mit Genussverzicht zu tun hat.

Zum Fest gehören neben Speisen und Getränken selbstverständlich Musik und Unterhaltung. Auch dafür ist gesorgt: Straßenmusikanten werden unaufdringlich die Hintergrundmusik zum Marktreiben liefern. − fal