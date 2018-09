16 junge Meerschweinchen in Pappkarton am Baggersee ausgesetzt

Ohne Wasser und ohne Futter harrten diese 16 jungen Meerschweinchen im Pappkarton aus, den ein Unbekannter neben Mülleimer am Baggersee in Fridolfing abgestellt hat. −Foto: Polizei Ohne Wasser und ohne Futter harrten diese 16 jungen Meerschweinchen im Pappkarton aus, den ein Unbekannter neben Mülleimer am Baggersee in Fridolfing abgestellt hat. −Foto: Polizei



Eine tierische Entdeckung hat eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin aus Freilassing am Montagmorgen am Baggersee in Fridolfing (Landkreis Traunstein) gemacht. Ein Unbekannter hatte dort 16 junge Meerschweinchen ausgesetzt. Das berichtet die Polizei am Montag.

Laut Polizeiangaben bemerkte die Frau neben Mülltonnen eine Schachtel, aus der quiekende Geräusche kamen. Die Frau öffnete die Schachtel und entdeckte darin 16 junge Meerschweinchen. Alle Tiere waren noch am Leben - obwohl in der Schachtel weder Futter noch Wasser waren.

Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Tiere dort von der Müllabfuhr entsorgen lassen wollte. Doch zum Glück meldete die Frau den Fund der Polizei. Beamte nahmen die Nagetiere in ihre Obhut und päppelten sie mit Futter und Wasser auf. Anschließend wurden die Tiere dem Fundamt Fridolfing übergeben. Ein Gemeindemitarbeiter brachte die Tiere dann ins Tierheim.

Die Polizei in Laufen hat ein Verfahren eingeleitet. Unter den Nummer 08682-8988-0 können Zeugen Hinweise an die Polizei geben. − pnp