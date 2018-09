Erfreuliche Bilanz des Trostberger Volksfests +++ Bilder

Ihren Idolen ganz nah: Die Musiker beim Weißblauen Stammtisch ließen sich gerne mit ihren Fans fotografieren. −Foto: Florian Schäfer Ihren Idolen ganz nah: Die Musiker beim Weißblauen Stammtisch ließen sich gerne mit ihren Fans fotografieren. −Foto: Florian Schäfer



Mit einem Weißblauen Stammtisch samt Musikalischem Frühschoppen und einem farbenprächtigen Feuerwerk ging am Sonntag das Volksfest in Trostberg (Lkr. Traunstein) zu Ende. Bürgermeister Karl Schleid stellte am letzten Tag die Nachfolger von Festwirt Fritz Aigner vor: Familie Hanetzok aus Waldkraiburg. Das Trostberger Volksfest 2019 soll in den Pfingstferien von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, über die Bühne gehen, sagt Jürgen Hanetzok. Die Familie will auch die Schausteller und den Vergnügungspark organisieren.

Die Bilanz des Volksfests 2018 fiel positiv aus: Festwirt Fritz Aigner, Schausteller Adolf Sonntag, Ulrich Binder von der BRK-Bereitschaft Trostberg-Palling und Martin Hammerl von der Polizeiinspektion Trostberg äußerten sich zufrieden.

Unsere Bilderstrecke zeigt Motive vom Weißblauen Stammtisch. − fam