Mittelalter hautnah miterlebt

Axt werfen, Schaukämpfe, ein imposanter Jagdzug oder Kinder, die zu Ritter geschlagen werden. All das boten die Historischen Burgtage. Auch dieses Jahr konnte man in Tittmoning (Lkr. Traunstein) das Mittelalter hautnah miterleben. Es wurde gefeiert, getanzt und viel gelacht. Zum siebten Mal fanden in Zusammenarbeit mit der Werbe- und Projektagentur Perseis die Historischen Burgtage statt, zu denen die Zuschauer scharenweise gekommen waren.

