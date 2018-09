Gaudisportler und Auto-Nostalgiker

Zielwasser braucht’s beim Maßkrugschieben. −Fotos: A. Falkinger Zielwasser braucht’s beim Maßkrugschieben. −Fotos: A. Falkinger



Healey, Harley, Hanomag, Klassiker und Kuriositäten – ein Querschnitt durch alles, was der Auto-, Motorrad- und Traktorenmarkt bis vor 30 Jahren hervorgebracht hat, ist am Samstag beim 6. Baumburger Oldtimertreffen zu bestaunen und bewundern gewesen. "So viele Teilnehmer hatten wir noch nie", bilanzierte Muk Heigl, Veranstalter des Baumburger Kultursommers, am Samstagabend. Parallel zum Oldtimertreffen fanden die 5. Baumburger Hochlandspiele mit den Disziplinen Maßkrugschieben, Hufeisenwerfen, Steinschleuder- und Gummistiefelzielschießen statt.

Mit Begeisterung und Sachverstand erklärten Oldtimerbesitzer den Besuchern die technischen Besonderheiten und Finessen ihrer fahrenden Schätze, schilderten die Arbeit, die sie in die Restaurierung und in den Erhalt der betagten Gefährte stecken. Deutlich mehr als 250 Eigentümer von Zwei- und Vierrädern mit H-Kennzeichen waren aufs Gelände der Klosterbrauerei gekommen, dazu hunderte Schaulustige und viele Freizeitsportler, die sich den Wettbewerben der Hochlandspiele stellten. − falMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 11. September, in Ihrer Heimatzeitung.



