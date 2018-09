Die Zufahrt bleibt

Wurde im Antrag von Armin Schmidhuber infrage gestellt: Die Zufahrt zum Gasthof "Zur Post" von der Michael-Steinberger-Straße aus. −Foto: Schlaipfer Wurde im Antrag von Armin Schmidhuber infrage gestellt: Die Zufahrt zum Gasthof "Zur Post" von der Michael-Steinberger-Straße aus. −Foto: Schlaipfer



Armin Schmidhuber und Sigrid Sedlmeier hatten im April mehrere Anträge an die Gemeinde gestellt. Es ging um die Verkehrssicherheit an der Schule und am Kindergarten und um die Ablehnung einer östlich gelegenen Zufahrt über die Michael-Steinberger-Straße zum Gasthof "Zur Post".

Die Verwaltung hat die Anträge mittlerweile geprüft. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Bürgermeister Hans Urbauer und VG-Bauamtsleiter Josef Schluck erklärten zum ersten Antrag, zur Schulwegsicherheit auf der Emertshamer Straße, dass das Landratsamt für eine Geschwindigkeitsbeschränkung zuständig sei. Die Gemeinde habe hier keine Entscheidungsgewalt. Mittlerweile gebe es eine Tempo-30-Regelung. Einen Zebrastreifen will die Polizei nicht einrichten, denn die Straße werde nicht den ganzen Tag über gequert, sondern nur zu den Bring- und Abholzeiten. Hier seien Schulweghelfer sinnvoller, plädiert die Polizei in ihrer Stellungnahme.

Etwas länger dauerte die Argumentation in Sachen "Zu- und Ausfahrt Michael-Steinberger-Straße". Die Verwaltung kam zu dem Schluss, dass die Zufahrt bestehen bleiben soll. Unter anderem, weil die von Schmidhuber befürchtete Zahl von 600 Besuchern des Gasthofs "Zur Post" täglich zu hoch angesetzt und die Straße breit genug für Begegnungsverkehr sei.

Urlbauer und Schluck betonten, dass nicht alle im Antrag vorgebrachten Argumente inhaltlich richtig gewesen seien und dass Autoverkehr immer eine gewisse Gefahr berge. Man wolle nun erst einmal abwarten. "Sie soll erst einmal genutzt werden, wie gehabt. Wenn es Probleme gibt, wird man sie beheben können", so Urbauer.

Die Gemeinderatsmitglieder lobten die Arbeit der Verwaltung. Es handle sich um eine sehr fundierte Argumentation. Urbauer sagte abschließend: "Es ist schade, dass versucht wurde, in diese Richtung vorzugehen. Ich hoffe, dass wir damit das Thema vom Tisch haben."

