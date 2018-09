Glanztag in der Matthäusmarkt-Geschichte

Schon am Vormittag drängten sich die Massen durch die Marktstraßen. −Foto: uk Schon am Vormittag drängten sich die Massen durch die Marktstraßen. −Foto: uk



"Bereits am Vormittag und dann den ganzen Tag über kamen sehr viele Gäste nach Schnaitsee zu unserem Matthäusmarkt. Aussteller wie Besucher waren hochzufrieden", freute sich Bürgermeister Thomas Schmidinger am Abend des Matthäusmarktes. Viele Schnaitseer nutzten den Sonntagabend für einen Besuch auf dem Dorfplatz. Die Band Fathers & Sons gab ihr Bestes und begeisterte mit Austro-Pop. "Heute lief alles perfekt. Das Programm war rundum gelungen und die vielen Gäste waren die Belohnung für die Bemühungen unseres Marktteams", so Schmidinger.

Das Wetter hatte an diesem Tag den Schnaitseern in die Karten gespielt. Strahlender Sonnenschein und die entsprechenden Temperaturen zauberten ein mediterranes Flair. Auf dem Marktplatz unter Palmen sitzen, einen Capucchino trinken, den Flanierenden zuschauen, dazu die perfekte Mischung aus Warenangebot und kulturellen Schmankerl, das ließ sich kaum jemand entgehen.

Der Musikverein sorgte mit seiner Musikkapelle für mehrere Standkonzerte. Der Musikverein Emertsham präsentierte erstmals seine Trommlergruppe und setzte rhythmische Glanzpunkte. Dazu spielten am Nachmittag die Musiker der Band Trio Mio. Der Leierkastenspieler Erhard Bruder zog viele Zuhörer an. Mit ein Höhepunkt war das Spontankonzert des Schnaitseer Konzertgitarristen Thomas Beer im Sitzungssaal des Rathauses.

