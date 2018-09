Die Heimat gratuliert Maxi Burgstaller

Maxi Burgstaller startet schon seit vielen Jahren für den MSC Engelsberg im ADAC im Trialsport. Am Wochenende fanden nun die letzten und entscheidenden Läufe zur bayerischen Meisterschaft statt. An zwei sehr unterschiedlichen Tagen mit Trockenheit und Regen setzte sich der 15-jährige Engelsberger durch seine konzentrierte Fahrweise an die Spitze des Feldes und schaffte somit den ersten Platz bei der bayerischen Jugend-Meisterschaft.

Gebührend gewürdigt wurde der junge Motorsportler am Sonntagabend vor dem Engelsberger Rathaus. Mit einem Großaufgebot der Engelsberger Andreasbläser war der erfolgreiche Sportler zum Rathaus begleitet und von vielen Zuschauern empfangen und beklatscht worden. Bürgermeister Martin Lackner gratulierte "zu diesem herausragenden Erfolg" und überreichte ein Präsent. Glück, Fleiß und Konzentration seien die Komponenten zu diesem Titel, sagte Lackner. Maxi Burgstaller habe dies in dem Wettkampf vereinen können und damit auch die Gemeinde Engelsberg hervorragend vertreten.

MSC-Vorsitzender Gottfried Steinbeißer freute sich über die vielen Besucher bei dem Empfang. Er zeigte sich stolz, dass "wir einen bayerischen Meister im Verein haben" und bedankte sich nicht nur bei Maxi Burgstaller sondern auch bei den Trainern Sepp Lippacher und Toni Hellmeier. Worte des Dankes für den "tollen Empfang" daheim fand abschließend Maxi Burgstaller, bevor es zum Feiern ins Gasthaus Babinger ging. − gg

